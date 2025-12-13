Легче всего на войне геймерам и айтишникам — командующий Сухопутных войск объяснил почему

Бойцы ВСУ управляют боевым роботом. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Быстрее всего к реалиям фронта привыкает молодежь, которая "жила" в компьютерах. Геймеры, айтишники и фанаты робототехники — это категория людей, которая вливается в войско максимально эффективно.

Такое мнение высказал командующий Сухопутных войск ВСУ Геннадий Шаповалов в интервью агентству "Укринформ".

Почему геймеры — лучшие

Генерал объяснил этот феномен тем, что война изменилась технологически. Опыт виртуальных баталий больше не считается пустой тратой времени. Наоборот. Навыки из гражданской жизни идеально накладываются на управление боевыми системами.

"Их опыт "с компьютера" переносится на реальный полигон и поле боя", — отметил Шаповалов.

У вчерашних геймеров уже натренированная моторика и реакция. Они быстро понимают интерфейсы. Логика управления дроном для них интуитивно понятна. Главное преимущество — умение работать в стрессе и принимать решения за секунды. Пока другие учатся, эти люди уже действуют.

Место найдется каждому

В то же время командующий подчеркнул: армия — это большой механизм. Россия продолжает наступление, давление безумное. Поэтому полезным может быть каждый рекрут.

Не все должны быть штурмовиками. Современная война требует различных ролей. Кто-то держит оборону в окопе. Кто-то — эффективно уничтожает врага за пультом беспилотника за километры от "нуля". Другие же обеспечивают победу в тылу, настраивая логистику. Главное — правильное распределение людей.

