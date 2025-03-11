Ветеран Євген Дикий пояснив, у чому полягає несправедливість програми "Контракт 18–24"

Ветеран, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Фото: Суспільне

Програма "Контракт 18–24" є не дуже справедливою. Більш правильно було б запровадити граничний термін служби.

Про це в ефірі на Радіо.NV заявив ветеран, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.

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Думка ветерана щодо програми "18–24"

Екскомандир роти зазначив, що потрібно підтримувати все, що сприяє притоку нових рекрутів, однак ініціатива "Контракт 18–24" не враховує те, що дехто з юнаків віком молодше за 25 років, добровільно долучилися до війська.

"Ця програма є не дуже справедливою відносно тих, хто вже захищає нас увесь цей час, зокрема й віднсно тих молодих людей, які у 18 і 20 років просто взяли зброю й пішли нас захищати, не чекаючи жодних пільг, не чекаючи жодних виплат", — зазначив Дикий.

Також він додав, що кращою ініціативою було б введення граничного терміну служби.

"Ввести граничний термін служби, а всім, хто погоджується, відслуживши свій граничний термін служби, укласти новий контракт, давати такі виплати", — зазначив ветеран.

На його думку, таким чином вдалося б залучити до війська досвідчених військових, а бійці, які вже несуть службу, переконалися б у тому, що до них ставляться справедливо.

Нагадаємо, багато добровольців віком від 18 до 24 років уже проходять військову службу. Одними з найбільш популярних серед представників цієї вікової категорії професій є снайпери та розвідники.

Також ми повідомляли, що юнаки віком від 18 до 24 років, які вирішили долучитися до війська за контрактом, тренуються безпосередньо на полігонах бойових бригад. Їх навчають інструктори з бойовим досвідом.