Ветеран Євген Дикий пояснив, у чому полягає несправедливість програми "Контракт 18–24"

Чому програма "Контракт 18–24" є несправедливою — думка ветерана
Програма "Контракт 18–24" є не дуже справедливою. Більш правильно було б запровадити граничний термін служби.
Про це в ефірі на Радіо.NV заявив ветеран, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий.
Думка ветерана щодо програми "18–24"
Екскомандир роти зазначив, що потрібно підтримувати все, що сприяє притоку нових рекрутів, однак ініціатива "Контракт 18–24" не враховує те, що дехто з юнаків віком молодше за 25 років, добровільно долучилися до війська.
"Ця програма є не дуже справедливою відносно тих, хто вже захищає нас увесь цей час, зокрема й віднсно тих молодих людей, які у 18 і 20 років просто взяли зброю й пішли нас захищати, не чекаючи жодних пільг, не чекаючи жодних виплат", — зазначив Дикий.
Також він додав, що кращою ініціативою було б введення граничного терміну служби.
"Ввести граничний термін служби, а всім, хто погоджується, відслуживши свій граничний термін служби, укласти новий контракт, давати такі виплати", — зазначив ветеран.
На його думку, таким чином вдалося б залучити до війська досвідчених військових, а бійці, які вже несуть службу, переконалися б у тому, що до них ставляться справедливо.
Нагадаємо, багато добровольців віком від 18 до 24 років уже проходять військову службу. Одними з найбільш популярних серед представників цієї вікової категорії професій є снайпери та розвідники.
Також ми повідомляли, що юнаки віком від 18 до 24 років, які вирішили долучитися до війська за контрактом, тренуються безпосередньо на полігонах бойових бригад. Їх навчають інструктори з бойовим досвідом.
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