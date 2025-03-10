Яким посадам у війську надають перевагу 18–24-річні контрактники

Молодий український військовослужбовець. Фото ілюстративне: village.com.ua

Одними з найбільш популярних військових посад, на які юнаки віком від 18 до 24 років укладають контракти, є снайпери та розвідники. Багато добровольців уже проходять базову військову підготовку.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" в неділю, 9 березня, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

Читайте також:

Яким посадам надають перевагу молоді контрактники

"Ми бачимо, що перші добровольці вже підписали контракт. Багато хто з них уже відправився на базову військову підготовку. Можна зазначити, що серед найбільш популярних посад, на які є запит, посади снайпера й розвідника", — зазначив представник оборонного відомства.

Також він додав, як виплачуватимуть мільйон гривень 18–24-річних контрактникам. Перші 200 тисячі гривень бійці отримають одразу після укладання контакту, наступні 300 тисяч гривень — після того, як пройдуть військову підготовку й упродовж п'яти днів виконуватимуть бойові завдання, а решту — коли завершиться рік служби.

Нагадаємо, юнаки віком від 18 до 24 років, які вирішили долучитися до війська за контрактом, тренуються безпосередньо на полігонах бойових бригад. Їх навчають інструктори з бойовим досвідом.

Раніше начальник штабу — заступник командира 3-ї ОШБр Петро Горбатенко заявив, що зниження мобілізаційного віку в Україні є необхідністю. Він наголосив, що на фронті для виконання бойових завдань потрібні молоді та здорові військовослужбовці.