Ветеран Евгений Дикий объяснил, в чем заключается несправедливость программы "Контракт 18–24"

Ветеран, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. Фото: Суспільне

Программа "Контракт 18-24" является не очень справедливой. Более правильно было бы ввести предельный срок службы.

Об этом в эфире на Радио.NV заявил ветеран, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

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Мнение ветерана относительно программы "18-24"

Экс-командир роты отметил, что нужно поддерживать все, что способствует притоку новых рекрутов, однако инициатива "Контракт 18–24" не учитывает то, что некоторые из юношей в возрасте моложе 25 лет, добровольно присоединились к армии.

"Эта программа не очень справедлива в отношении тех, кто уже защищает нас все это время, в том числе и в отношении тех молодых людей, которые в 18 и 20 лет просто взяли оружие и пошли нас защищать, не ожидая никаких льгот, не ожидая никаких выплат", - отметил Дикий.

Также он добавил, что лучшей инициативой было бы введение предельного срока службы.

"Ввести предельный срок службы, а всем, кто соглашается, отслужив свой предельный срок службы, заключить новый контракт, давать такие выплаты", — отметил ветеран.

По его мнению, таким образом удалось бы привлечь в войско опытных военных, а бойцы, которые уже несут службу, убедились бы в том, что к ним относятся справедливо.

Напомним, многие добровольцы в возрасте от 18 до 24 лет уже проходят военную службу. Одними из наиболее популярных среди представителей этой возрастной категории профессий являются снайперы и разведчики.

Также мы сообщали, что юноши в возрасте от 18 до 24 лет, которые решили присоединиться к войску по контракту, тренируются непосредственно на полигонах боевых бригад. Их обучают инструкторы с боевым опытом.