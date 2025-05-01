Відстрочка для резервістів ЗСУ - чому не можна отримати і коли можуть звільнитися

Українські резервісти. Фото: "АрміяInform"

Резервіст не може отримати відстрочку від мобілізації, навіть за наявності поважної причини для цього. Але, будучи мобілізованим, він матиме право через цю причину звільнитися зі Збройних сил України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Ярослав Турчин.

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Чому резервісти не отримують відстрочку

До юристів звернувся громадянин, який після строкової служби був зарахований до оперативного резерву. Він поцікавився, чи може він змінити свою військову категорію з резервіста на військовозобов’язаного і оформити відстрочку.

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"Переходу з оперативного резерву у військовозобов’язані не існує", — зазначив у відповіді юрист Ярослав Турчин.

Турчин також додав, що резервісти справді не мають права на відстрочку, навіть якщо мають загиблого на фронті близького родича, бо були зараховані до оперативного резерву через факт військової служби і є одним із основних кадрових поповнень ЗСУ.

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Парадокс резервістів

Разом з тим, якщо резервіста мобілізують, він матиме право звільнитися із військової служби з тієї ж самої причини, запевнив юрист.

"Тобто виходить замкнене коло, коли ТЦК може мобілізувати, але особа має право на звільнення. Але зняти статус резервіста з Вас неможливо, на жаль", — визнав Ярослав Турчин.

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Нагадаємо, ми раніше писали про те, який ТЦК може мобілізувати резервіста.

Ми повідомляли про те, чи можна забронювати людину з оперативного резерву.

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