Отсрочка для резервистов ВСУ - почему нельзя получить и когда могут уволиться

Украинские резервисты. Фото: "АрміяInform"

Резервист не может получить отсрочку от мобилизации, даже при наличии уважительной причины для этого. Но, будучи мобилизованным, он будет иметь право по этой причине уволиться из Вооруженных сил Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Ярослав Турчин.

Реклама

Читайте также:

Почему резервисты не получают отсрочку

К юристам обратился гражданин, который после срочной службы был зачислен в оперативный резерв. Он поинтересовался, может ли он изменить свою военную категорию с резервиста на военнообязанного и оформить отсрочку.

"Перехода из оперативного резерва в военнообязанные не существует", — отметил в ответе юрист Ярослав Турчин.

Турчин также добавил, что резервисты действительно не имеют права на отсрочку, даже если имеют погибшего на фронте близкого родственника, потому что были зачислены в оперативный резерв по факту военной службы и являются одним из основных кадровых пополнений ВСУ.

Парадокс резервистов

Вместе с тем, если резервиста мобилизуют, он будет иметь право уволиться с военной службы по той же самой причине, заверил юрист.

"То есть получается замкнутый круг, когда ТЦК может мобилизовать, но лицо имеет право на увольнение. Но снять статус резервиста с Вас невозможно, к сожалению", — признал Ярослав Турчин.

Напомним, мы ранее писали о том, какой ТЦК может мобилизовать резервиста.

Мы сообщали о том, можно ли забронировать человека из оперативного резерва.