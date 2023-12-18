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Чому загальна мобілізація жінок не принесе результату

18 грудня 2023 16:02
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Чому загальна мобілізація жінок не принесе результату
Українські жінки у складі ЗСУ. Фото: Антикризовий медіа-центр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Повноцінна мобілізація жінок не принесе бажаної перемоги, бо за мобілізаційним потенціалом України завжди зі зрозумілих причин відставатиме від Росії. Окупантів можна перемогти, перш за все, технологічною перевагою, а не банальною живою силою.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Ідея з мобілізацією жінок може означати, що українська армія у нинішній війні зробить ставку на протистояння російським окупантам перш за все живою силою.

"Але мобілізаційний резерв двох країн абсолютно неспівмірний. У Російській Федерації це 10-12 мільйонів осіб, у України, згідно із інформацією з відкритих джерел, — 2 млн", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

Він підкреслив, що в такій ситуації ставка винятково на людський фактор є абсолютно програшною, бо українці банально закінчаться раніше, ніж мешканці Російської Федерації.

Що є важливішим за мобілізацією

На думку експерта, усі ці танці навколо посилення мобілізації прикривають дві справді важливі речі.

По-перше, те, що на другому році повномасштабної війни досі не створено повноцінний реєстр військовозобов’язаних — який би спростив роботу із мобілізаційним потенціалом і прибрав би купу різних негативних моментів.

"Крім того, за розмовами про мобілізацію ми забуваємо про те, що значно важливішим є налагодження повноцінної роботи української оборонної промисловості, аби мати власну зброю, власні боєприпаси і не залежати від ситуації у наших західних партнерів", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

Він додав, що члени коаліції Рамштайн рано чи пізно скажуть, що вони не можуть увесь час утримувати нашу армію, і тому влада уже давно мала б зайнятися першочергово саме цим питанням, питанням виготовлення власної зброї, модернізації виробництва та іншими промисловими аспектами.

"Росію можна перемогти не живою силою, тут ми завжди відставатимемо, а технологічною перевагою", — наголосив Снєгирьов.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла про деякі подробиці стосовно законопроєкту про зміни до мобілізації. Вона відповіла, який буде призовний вік для жінок.

Додамо, у Верховній Раді навряд чи повернуться до обговорення теми про мобілізацію жінок, оскільки це "непопулярна історія". Водночас у відомстві підтримують такий крок, зважаючи, до прикладу, на нестачу медиків у війську

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