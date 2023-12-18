Чому загальна мобілізація жінок не принесе результату
Повноцінна мобілізація жінок не принесе бажаної перемоги, бо за мобілізаційним потенціалом України завжди зі зрозумілих причин відставатиме від Росії. Окупантів можна перемогти, перш за все, технологічною перевагою, а не банальною живою силою.
Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Україна не має стільки людей, як Росія
Ідея з мобілізацією жінок може означати, що українська армія у нинішній війні зробить ставку на протистояння російським окупантам перш за все живою силою.
"Але мобілізаційний резерв двох країн абсолютно неспівмірний. У Російській Федерації це 10-12 мільйонів осіб, у України, згідно із інформацією з відкритих джерел, — 2 млн", — наголосив Дмитро Снєгирьов.
Він підкреслив, що в такій ситуації ставка винятково на людський фактор є абсолютно програшною, бо українці банально закінчаться раніше, ніж мешканці Російської Федерації.
Що є важливішим за мобілізацією
На думку експерта, усі ці танці навколо посилення мобілізації прикривають дві справді важливі речі.
По-перше, те, що на другому році повномасштабної війни досі не створено повноцінний реєстр військовозобов’язаних — який би спростив роботу із мобілізаційним потенціалом і прибрав би купу різних негативних моментів.
"Крім того, за розмовами про мобілізацію ми забуваємо про те, що значно важливішим є налагодження повноцінної роботи української оборонної промисловості, аби мати власну зброю, власні боєприпаси і не залежати від ситуації у наших західних партнерів", — наголосив Дмитро Снєгирьов.
Він додав, що члени коаліції Рамштайн рано чи пізно скажуть, що вони не можуть увесь час утримувати нашу армію, і тому влада уже давно мала б зайнятися першочергово саме цим питанням, питанням виготовлення власної зброї, модернізації виробництва та іншими промисловими аспектами.
"Росію можна перемогти не живою силою, тут ми завжди відставатимемо, а технологічною перевагою", — наголосив Снєгирьов.
Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла розповіла про деякі подробиці стосовно законопроєкту про зміни до мобілізації. Вона відповіла, який буде призовний вік для жінок.
Додамо, у Верховній Раді навряд чи повернуться до обговорення теми про мобілізацію жінок, оскільки це "непопулярна історія". Водночас у відомстві підтримують такий крок, зважаючи, до прикладу, на нестачу медиків у війську.
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