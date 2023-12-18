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Почему общая мобилизация женщин не принесет результата

18 декабря 2023 16:02
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Владимир Мыленко
журналист
Почему общая мобилизация женщин не принесет результата
Украинские женщины в составе ВСУ. Фото: Антикризисный медиа-центр
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Полноценная мобилизация женщин не принесет желаемой победы, потому что по мобилизационному потенциалу Украина всегда по понятным причинам будет отставать от России. Оккупантов можно победить прежде всего технологическим преимуществом, а не банальной живой силой.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Идея с мобилизацией женщин может означать, что украинская армия в нынешней войне сделает ставку на противостояние российским оккупантам прежде всего живой силой.

"Но мобилизационный резерв двух стран абсолютно несоразмерный. В Российской Федерации это 10-12 миллионов человек, у Украины, согласно информации из открытых источников, — 2 млн", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Он подчеркнул, что в такой ситуации ставка исключительно на человеческий фактор абсолютно проигрышная, потому что украинцы банально закончатся раньше, чем жители Российской Федерации.

Что важнее по мобилизации

По мнению эксперта, все эти танцы вокруг усиления мобилизации прикрывают две действительно важные вещи.

Во-первых, то, что на втором году полномасштабной войны до сих пор не создан полноценный реестр военнообязанных, который упростил бы работу с мобилизационным потенциалом и убрал бы кучу разных негативных моментов.

"Кроме того, за разговорами о мобилизации мы забываем о том, что значительно важнее налаживание полноценной работы украинской оборонной промышленности, чтобы иметь собственное оружие, собственные боеприпасы и не зависеть от ситуации у наших западных партнеров", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Он добавил, что члены коалиции Рамштайн рано или поздно скажут, что они не могут все время снабжать нашу армию, и поэтому власти уже давно должны заняться в первую очередь именно этим вопросом, вопросом изготовления собственного оружия, модернизации производства и другими промышленными аспектами.

"Россию можно победить не живой силой, здесь мы будем всегда отставать, а технологическим преимуществом", — подчеркнул Снегирев.

Напомним, народная депутат Марьяна Безуглая рассказала о некоторых подробностях относительно законопроекта об изменениях к мобилизации. Она ответила, какой будет призывный возраст для женщин.

В Верховной Раде вряд ли вернутся к обсуждению темы о мобилизации женщин, поскольку это "непопулярная история". В то же время в ведомстве поддерживают такой шаг, учитывая, например, нехватку медиков в армии.

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