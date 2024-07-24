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Дані через "Резерв+" не виправляються — інструкція

24 липня 2024 12:43
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Помилку у Резерв+ неможливо виправити, що робити військовозобов'язаному
Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Неточні чи неповні дані у застосунку "Резерв+" після оновлення даних не є проблемою військовозобов’язаного громадянина, і в ТЦК йому не потрібно йти. Єдине, що можна зробити — відправити рекомендованим листом заяву з проханням відкоригувати дані.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Неточні дані "Резерв+" — не проблема військовозобов’язаного

Частина українських військовозобов’язаних оновила свої військово-облікові дані через державний мобільний застосунок "Резерв+".

Дехто зіштовхнувся з певними труднощами у цьому процесі, наприклад, отримали статус "не на обліку", що, відповідно, не дозволило згенерувати QR-код. А виправити самостійно ці дані не виходить.

"Так, вищезгадана процедура вважається оновленням даних. Ні, не проблема громадянина, що ТЦК не вніс дані до реєстру", — пояснив Юрій Айвазян.

Що робити громадянину

Він додав, що у такому випадку військовозобов’язаний не повинен звертатися до ТЦК: "Особа повинна звернутись до ТЦК, якщо отримала повістку. Повідомлення в "Резерв+" не є повісткою".

Адвокат зазначив, що у такій ситуації можна направити рекомендованим листом до ТЦК заяву із проханням внести коректні дані до реєстру разом із відповідними підтверджувальними документами.

Нагадаємо, що в Україні закінчився термін для оновлення даних, який за законом надавали для всіх військовозобов'язаних. Понад три мільйони українців оновили дані через застосунок "Резерв+", та офіційно уряд не визнав цей канал інформації офіційним джерелом.

Додамо, експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун зазначив, що у законодавстві України зазначено про функціонування електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста, проте нічого немає про додаток "Резерв+". Тому юридичних наслідків за користування цим застосунком не може бути.

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