Мобілізація в Україні — кому потрібно встановити застосунок Резерв+

Чоловік дивиться інформацію в телефоні. Фото: Unsplash

З 18 травня в Україні офіційно запрацював застосунок "Резерв+" для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, у якому можна оновити свої військово-облікові дані та отримати інформацію щодо себе з реєстру Оберіг.

У Міністерстві оборони України розповіли, кому необхідно встановити "Резерв+", а кому робити цього не треба. Відповідну інфографіку опублікувала пресслужба відомства в Telegram.

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Хто має встановлювати "Резерв+"

Як вже зазначалося вище, цей застосунок призначений для військовозобов'язаних, резервістів та призовників. Відповідно встановити його мають чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають один зі статусів.

Кому не потрібно встановлювати "Резерв+"

Встановлювати додаток не потрібно:

жінкам, які не стоять на обліку;

особам до 18 років;

особам старше 60 років;

військовослужбовцям;

громадянам, які офіційно виключені з військового обліку.

У відомстві закликали цивільних громадян, які не є військовозобов'язаними, резервістами або призовниками, жінок та військових, які вже служать у армії, не завантажувати "Резерв+", щоб не перевантажувати сервери.

Раніше ми писали, що робити, якщо дані у реєстрі Оберіг виявилися неправильними.

Нагадаємо, ми інформували, що у Міноборони назвали кількість українців, які вже оновили облікові дані через Резерв+.

Також ми повідомляли, скільки коштувала розробка застосунку "Резерв+" та хто профінансував роботу.