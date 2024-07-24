Ошибку в Резерв+ невозможно исправить, что делать военнообязанному

Данные через "Резерв+" не исправляются — инструкция
Неточные или неполные данные в приложении "Резерв+" после обновления данных не являются проблемой военнообязанного гражданина, и в ТЦК ему не нужно идти. Единственное, что можно сделать — отправить заказным письмом заявление с просьбой откорректировать данные.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Неточные данные "Резерв+" — не проблема военнообязанного
Часть украинских военнообязанных обновила свои военно-учетные данные через государственное мобильное приложение "Резерв+".
Некоторые столкнулись с определенными трудностями в этом процессе, например, получили статус "не на учете", что, соответственно, не позволило сгенерировать QR-код. А исправить самостоятельно эти данные не выходит.
"Да, вышеупомянутая процедура считается обновлением данных. Нет, не проблема гражданина, что ТЦК не внес данные в реестр", — пояснил Юрий Айвазян.
Что делать гражданину
Он добавил, что в таком случае военнообязанный не должен обращаться в ТЦК: "Лицо должно обратиться в ТЦК, если получило повестку. Сообщение в "Резерв+" не является повесткой".
Адвокат отметил, что в такой ситуации можно направить заказным письмом в ТЦК заявление с просьбой внести корректные данные в реестр вместе с соответствующими подтверждающими документами.
Напомним, что в Украине истек срок для обновления данных, который по закону предоставлялся всем военнообязанным. Более трех миллионов украинцев обновили данные через приложение "Резерв+", и официально правительство не признало этот канал информации официальным источником.
Добавим, эксперт по кибербезопасности Константин Корсун отметил, что в законодательстве Украины указано о функционировании электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста, однако ничего нет о приложении "Резерв+". Поэтому юридических последствий за использование этого приложения не может быть.
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