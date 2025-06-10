Відсутність даних про військовий облік - чи дозволене бронювання

Застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Якщо даних військовозобов’язаного громадянина немає у реєстрі "Оберіг", його не зможуть забронювати від мобілізації. У деяких випадках громадянину доведеться відвідати територіальний центр комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Дані в реєстрі не знайдені

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він бути заброньований від мобілізації, якщо його дані у реєстрі "Оберіг" не знайдені.

"Якщо чоловік отримав у "Резерв+" сповіщення "Дані про перебування на військовому обліку не знайдено" — це означає, що дані щодо чоловіка не оцифровані або ж внесені некоректно", — пояснив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Він додав, що громадянина не забронюють, якщо в реєстрі "Оберіг" немає відомостей про його перебування на військовому обліку.

Коли треба йти до ТЦК

Дерій пояснив, чому у деяких випадках громадянам все ж доведеться відвідати територіальний центр комплектування для оформлення бронювання від мобілізації.

"Якщо встановите "Резерв+" та оновите дані, то цілком можливо, що покаже статус про порушення або що потрібно уточнити дані, то в такому випадку чоловіка також не зможуть забронювати без особистого відвідування ТЦК", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Україні оновили правила бронювання від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна забронювати громадянина віком до 25 років.