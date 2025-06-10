Отсутствие данных о воинском учете - разрешено ли бронирование

Приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Если данных военнообязанного гражданина нет в реестре "Оберіг", его не смогут забронировать от мобилизации. В некоторых случаях гражданину придется посетить территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Данные в реестре не найдены

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он быть забронирован от мобилизации, если его данные в реестре "Оберіг" не найдены.

"Если человек получил в "Резерв+" оповещение "Данные о пребывании на воинском учете не найдено" — это означает, что данные о мужчине не оцифрованы или внесены некорректно", — пояснил в ответе юрист Владислав Дерий.

Он добавил, что гражданина не забронируют, если в реестре "Оберіг" нет сведений о его пребывании на воинском учете.

Когда надо идти в ТЦК

Дерий объяснил, почему в некоторых случаях гражданам все же придется посетить территориальный центр комплектования для оформления бронирования от мобилизации.

"Если установите "Резерв+" и обновите данные, то вполне возможно, что покажет статус о нарушении или что нужно уточнить данные, то в таком случае мужчину также не смогут забронировать без личного посещения ТЦК", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, что в Украине обновили правила бронирования от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, можно ли забронировать гражданина возрастом до 25 лет.