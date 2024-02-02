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Данілов пояснив, яким має бути новий законопроєкт про мобілізацію

2 лютого 2024 17:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Данілов пояснив, яким має бути новий законопроєкт про мобілізацію
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим. За його словами, необхідно дочекатися остаточної редакції документа, адже його норми обговорювати ще зарано. 

Про це він сказав в інтерв'ю "Українському радіо".

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Обов'язок кожного українця захищати державу

"Головне — щоб усе було справедливо. Слово "справедливість" лунає у нашого президента щодо цього законопроєкту як ключовий дороговказ у цьому питанні. Все має бути по справедливості", — зауважив посадовець.

Секретар РНБО додав, що захищати державу є обов'язком всіх громадян України, він прописаний в нашій Конституції. 

"Хочу, щоб всі зрозуміли, що війна триває не тільки на лінії фронту, війна йде на всій території нашої країни", — наголосив Данілов. 

За його словами, всі мають залучитися до того, аби працювати на нашу перемогу. 

Коли можна буде коментувати закон

"Коли депутати Верховної Ради ухвалять цей акт, коли президент його підпише і він уже буде нормою закону, тоді ми зможемо говорити, що це норма закону. Сьогодні це проєкт закону, який депутати Верховної Ради можуть ухвалити в тій чи іншій редакції. Це вже право депутатів голосувати за цю норму чи в якийсь спосіб її змінити, відредагувати. Коли буде закон, тоді ми зможемо остаточно розглядати це питання", — запевнив чиновник.

Також він закликав українців дочекатися остаточної редакції законопроєкту, аби робити якісь висновки. 

Нагадаємо, у ВР внесли новий законопроєкт щодо мобілізації. Якщо його буде ухвалено, то всі військовозобов'язані 25-55, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ груп після 24 лютого 2022 року, мають пройти "перегляд на придатність".

Також вже стало відомо про категорії жінок, яких можуть призвати до армії за новою версією закону про мобілізацію. До переліку потрапили жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю.

Верховна Рада
РНБО
Олексій Данілов
військовий призов
мобілізація
законопроєкт
люди

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