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Новий закон про мобілізацію — які зміни очікують людей з інвалідністю

30 січня 2024 00:59
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Новий закон про мобілізацію — які зміни очікують людей з інвалідністю
Людина в інвалідному візку. Фото: istockphoto.com
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

До Верховної Ради внесли новий законороєкт про мобілізацію. У разі, якщо його ухвалять, то усі чоловіки згідно з законопроєктом 25-55 років, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ груп після 24 лютого 2022 року, мають пройти "перегляд на придатність".

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

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Зазначається, що чоловікам встановляють термін до кінця 2024 року. 

"Виняток робиться для тих, хто отримав інвалідність ІІ та ІІІ груп в армії, а також тим, у кого відсутня кінцівка через ампутацію", — йдеться у повідомленні.

Законопроєкт про мобілізацію — що відомо

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, урядом і нардепами.

Нагадаємо, нардеп від "Слуги народу" Сергій Нагорняк заявив, що народні депутати зможуть ухвалити законопроєкт про мобілізацію не раніше, аніж у березні. За його словами, ситуація на фронті наразі ще якось дозволяє Україні утримувати позиції тими людьми, які є в бригадах.

Зазначається, що від мобілізації буде звільнено заброньованих за органами державної влади, іншими органами влади, місцевого самоврядування, підприємствами та організаціями

інвалідність
мобілізація
повістки
ТЦК та СП

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