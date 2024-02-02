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Данилов объяснил, каким должен быть новый законопроект о мобилизации

2 февраля 2024 17:53
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Данилов объяснил, каким должен быть новый законопроект о мобилизации
Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что новый законопроект о мобилизации должен быть справедливым. По его словам, необходимо дождаться окончательной редакции документа, ведь его нормы обсуждать рано.

Об этом он сказал в интервью "Украинскому радио".

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Обязанность каждого украинца защищать государство

"Главное — чтобы все было справедливо. Слово "справедливость" звучит у нашего президента в отношении этого законопроекта как ключевой указатель в этом вопросе. Все должно быть по справедливости", — отметил чиновник.

Секретарь СНБО добавил, что защищать государство является обязанностью всех граждан Украины, она прописана в нашей Конституции. 

"Хочу, чтобы все поняли, что война идет не только на линии фронта, война идет на всей территории нашей страны", — подчеркнул Данилов. 

По его словам, все должны приобщиться к тому, чтобы работать на нашу победу.

Когда можно будет комментировать закон

"Когда депутаты Верховной Рады примут этот акт, когда президент его подпишет и он уже будет нормой закона, тогда мы сможем говорить, что это норма закона. Сегодня это проект закона, который депутаты Верховной Рады могут принять в той или иной редакции. Это уже право депутатов голосовать за эту норму или каким-то образом ее изменить, отредактировать. Когда будет закон, тогда мы сможем окончательно рассматривать этот вопрос", — заверил чиновник.

Также он призвал украинцев дождаться окончательной редакции законопроекта, чтобы делать какие-либо выводы.

Напомним, в ВР внесли новый законопроект о мобилизации. Если он будет принят, то все военнообязанные 25-55, которые получили инвалидность ІІ и ІІІ групп после 24 февраля 2022 года, должны пройти "просмотр на годность".

Также уже стало известно о категориях женщин, которые могут быть призваны в армию по новой версии закона о мобилизации. В список попали женщины с медицинской или фармацевтической специальностью.

Верховная Рада
СНБО
Алексей Данилов
военный призыв
мобилизация
законопроект
люди

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