Назвали категорії жінок, які підлягають призову згідно з новою версією закону про мобілізацію
30 січня 2024 22:34
Мобілізовані жінки в лавах ЗСУ. Фото: АрміяInform
Вже стало відомо про категорії жінок, які підлягають призову згідно з новою версією закону про мобілізацію. Як зазначається, до списку потрапили жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю.
Про це йдеться у тексті нового законопроєкту №10449 на сайті ВРУ.
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Кого з жінок можуть мобілізувати за новою версією законопроєкту
Згідно з текстом законопроєкту, серед жінок підлягатимуть мобілізації:
- придатні жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність;
- ті, що мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою — за бажанням;
- жінки на обліку можуть бути призвані або залучені для оборонних робіт у воєнний час добровільно.
Нова версія законопроєкту про мобілізацію — що відомо
Нагадаємо, що сьогодні Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, Урядом і нардепами.
Додамо, що вже стало відомо, кого, згідно з ним, можуть звільнити від військового призову.
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