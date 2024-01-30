Назвали категорії жінок, які підлягають призову згідно з новою версією закону про мобілізацію

Мобілізовані жінки в лавах ЗСУ. Фото: АрміяInform

Вже стало відомо про категорії жінок, які підлягають призову згідно з новою версією закону про мобілізацію. Як зазначається, до списку потрапили жінки з медичною чи фармацевтичною спеціальністю.

Про це йдеться у тексті нового законопроєкту №10449 на сайті ВРУ.

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Повний перелік категорії жінок для мобілізації. Джерело: скриншот

Згідно з текстом законопроєкту, серед жінок підлягатимуть мобілізації:

придатні жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність;

ті, що мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою — за бажанням;

жінки на обліку можуть бути призвані або залучені для оборонних робіт у воєнний час добровільно.

Нова версія законопроєкту про мобілізацію — що відомо

Нагадаємо, що сьогодні Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради новий законопроєкт про мобілізацію. Коментарі та зауваження щодо закону було враховано разом з Генштабом, Урядом і нардепами.

Додамо, що вже стало відомо, кого, згідно з ним, можуть звільнити від військового призову.