Головна Мобілізація Чи мають проходити БЗВП громадяни з інвалідністю

Чи мають проходити БЗВП громадяни з інвалідністю

Дата публікації: 9 березня 2026 20:00
Чи обов'язкова БЗВП для осіб з інвалідністю
Призовники на БЗВП. Фото: 242 центр підготовки, "АрміяInform". Колаж: Новини.LIVE

Базову загальну військову підготовку мають пройти усі призовники до досягнення 25-річного віку. Та, за словами юристів, є кілька категорій, які не підпадають під цю вимогу.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Що таке БЗВП

Базова загальна військова підготовка — процес, який стосується як призовників, так і мобілізованих громадян. БЗВП для призовників має на меті замінити строкову службу, від якої в Україні вирішили відмовитися.

До юристів звернувся громадянин, який має встановлену в законному порядку інвалідність. Чоловік розповів, що виявив у "Резерв+" запис "потребує проходження базової загальновійськової підготовки, солдат резерву".

Громадянин поцікавився, чи потрібно йому проходити курс БЗВП, чи мають обов’язок пройти цей курс особи з інвалідністю. "Ви не підлягаєте мобілізації і направляти на БЗВП Вас не мають права", — наголосив у відповіді громадянину юрист Владислав Дерій.

Чи можуть відправити на БЗВП особу з інвалідністю

Юрист також пояснив, що означає запис, який з’явився у електронному військово-обліковому документі. "В Резерв+" це звичайний технічний запис, який ні до чого не зобов'язує", — зазначив Дерій.

Інший юрист, адвокат Юрій Айвазян, нагадав, що у постанові про проходження курсу БЗВП існує низка винятків. "Відповідно до пункту 2 Порядку БЗВП від проходження базової підготовки звільняються громадяни, які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби", — підкреслив Айвазян, нагадавши, що особи з інвалідністю є невійськовозобов'язаними.

Дерій також пояснив, чи можна змінити військово-облікову спеціальність у такому випадку. "Якщо хочете, щоб ВОС була як і раніше — можете направити до ТЦК заяву про виправлення даних", — підкреслив правник.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто і за який час має пройти курс БЗВП.

БЗВП повинні проходити, зокрема, всі військовозобов'язані, які призиваються за мобілізацією.

Тривалість курсу базової загальної військової підготовки нещодавно була збільшена, зараз вона триває понад півтора місяця, 51 день.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба проходити БЗВП військовозобов'язаному з бронею.

Базова загальна військова підготовка стосується лише окремої категорії громадян. Тож, якщо повідомлення про БЗВП з’явилося в "Резерв+" у тих, хто не підпадає під визначення цієї категорії, вони не мусять проходити цей процес військової підготовки.

інвалідність мобілізація особа з інвалідністю призовник БЗВП
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
