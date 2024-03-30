Мобілізація обмежено придатних з 1 квітня — де можуть проходити військову службу

Мобілізація військовозобов'язаних чоловіків біля ТЦК. Фото: twitter.com/focus.ua

За новим законопроєктом про мобілізацію статус "обмежено придатний" перестає бути дійсним, і залишається лише "придатний" та "не придатний". Однак це не означає, що таких чоловіків кинуть на передову, насправді їх мобілізація має враховувати низку критеріїв.

Про це повідомляє УНІАН в п'ятницю, 29 березня.

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Мобілізація обмежено придатних чоловіків має відбуватися з врахуванням військової спеціальності, посади, яку людина обіймає, віку та роботи, яку може виконувати.

Таким чином, військовозобов'язаний зі статусом "обмежено придатний" може проходити військову службу в:

частинах (підрозділах) забезпечення;

ТЦК;

установах, організаціях;

навчальних закладах.

Однак законом заборонено відправляти обмежено придатного до десантно-штурмових військ, плавскладу, морської піхоти та спецпідрозділів (за винятком підрозділів забезпечення).

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію передбачає скасування статусу обмежено придатного в Україні. Протягом 9 місяців після підписання чоловіки повинні будуть пройти ВЛК і отримати новий статус. Юристка Надія Шуляк пояснила, за якими критеріями будуть визначати придатність або непридатність до служби.

Також ми повідомляли, що останнім часом ТЦК та СП посилили мобілізацію обмежено придатних військовозобов'язаних. Адвокатка Жанна Грушко відповіла, від чого залежить, хто саме з них опиниться в зоні бойових дій.