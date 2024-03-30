Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік arrow

Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

30 березня 2024 01:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мобілізація обмежено придатних з 1 квітня — де можуть проходити військову службу
Мобілізація військовозобов'язаних чоловіків біля ТЦК. Фото: twitter.com/focus.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

За новим законопроєктом про мобілізацію статус "обмежено придатний" перестає бути дійсним, і залишається лише "придатний" та "не придатний". Однак це не означає, що таких чоловіків кинуть на передову, насправді їх мобілізація має враховувати низку критеріїв.

Про це повідомляє УНІАН в п'ятницю, 29 березня.  

Читайте також:

Де будуть служити обмежено придатні

Мобілізація обмежено придатних чоловіків має відбуватися з врахуванням військової спеціальності, посади, яку людина обіймає, віку та роботи, яку може виконувати. 

Таким чином, військовозобов'язаний зі статусом "обмежено придатний" може проходити військову службу в:

  • частинах (підрозділах) забезпечення;
  • ТЦК;
  • установах, організаціях;
  • навчальних закладах.

Однак законом заборонено відправляти обмежено придатного до десантно-штурмових військ, плавскладу, морської піхоти та спецпідрозділів (за винятком підрозділів забезпечення).

Нагадаємо, що законопроєкт про мобілізацію передбачає скасування статусу обмежено придатного в Україні. Протягом 9 місяців після підписання чоловіки повинні будуть пройти ВЛК і отримати новий статус. Юристка Надія Шуляк пояснила, за якими критеріями будуть визначати придатність або непридатність до служби.

Також ми повідомляли, що останнім часом ТЦК та СП посилили мобілізацію обмежено придатних військовозобов'язаних. Адвокатка Жанна Грушко відповіла, від чого залежить, хто саме з них опиниться в зоні бойових дій.

закон
мобілізація
законопроєкт
війна в Україні
війна
обмежено придатні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом