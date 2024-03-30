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Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

30 марта 2024 01:47
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Мобилизация ограниченно пригодных с 1 апреля — где могут проходить военную службу
Мобилизация военнообязанных мужчин на территории ТЦК. Фото: twitter.com/focus.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

По новому законопроекту о мобилизации статус "ограниченно пригодный" перестает быть действительным, и остается только "пригодный" и "непригодный". Однако это не означает, что таких мужчин бросят на передовую, на самом деле их мобилизация должна учитывать ряд критериев.

Об этом сообщает УНИАН в пятницу, 29 марта.

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Где будут служить ограниченно пригодные

Мобилизация ограниченно пригодных мужчин должна происходить с учетом военной специальности, должности, занимаемой человеком, возраста и работы, которую он может выполнять.

Таким образом, военнообязанный со статусом "ограниченно пригодный" может проходить военную службу в:

  • частях (подразделениях) обеспечения;
  • ТЦК;
  • учреждениях, организациях;
  • учебных заведениях.

Однако законом запрещено отправлять ограниченно пригодного к десантно-штурмовым войскам, плавсоставу, морской пехоте и спецподразделениям (за исключением подразделений обеспечения).

Напомним, что законопроект о мобилизации предусматривает отмену статуса ограниченно пригодного в Украине. В течение 9 месяцев после подписания мужчины должны будут пройти ВВК и получить новый статус. Юрист Надежда Шуляк объяснила, по каким критериям будут определять пригодность или непригодность к службе.

Также мы сообщали, что в последнее время ТЦК и СП ужесточили мобилизацию ограниченно пригодных военнообязанных. Адвокат Жанна Грушко ответила, от чего зависит, кто именно из них окажется в зоне боевых действий.

закон
мобилизация
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