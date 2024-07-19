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Де отримати документи про загиблих родичів для оформлення відстрочки

19 липня 2024 20:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації, загиблі на війні родичі, де взяти документи
Рідня загиблого на війні військовослужбовця. Фото: rozhrada.gov.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Близькі родичі загиблих на війні військових мають право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Документи, потрібні для оформлення відстрочки, треба взяти у військовій частини, де служив загиблий.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Попри те, що в Україні триває загальна мобілізація, частин військовозобов’язаних громадян може отримати відстрочку від обов’язкового призову.

Це, зокрема, можливо, якщо близький родич громадянина, перебуваючи у складі Збройних сил України, загинув під час військового конфлікту.

Де отримати документи

Юрій Айвазян, відповідаючи сину українського військового, який загинув під час проведення антитерористичної операції, підтвердив, що той має право на відстрочку.

А щодо того, де брати документи, потрібні для оформлення відстрочки, наголосив: "У військовій частині (де служив загиблий родич. — Ред.). Із собою беріть документи, які підтверджують ступінь родинних зв’язків".

Нагадаємо, що рідня військовослужбовця, який загинув на війні, може отримати державну компенсацію. Розмір компенсації залежить від того, чи був загиблий офіційно оформлений у якійсь із військових структур.

Додамо, що рідня загиблого військового може отримати також компенсацію на витрати ритуальних послуг та спорудження надгробку на могилі воїна.

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