Отсрочка от мобилизации, погибшие на войне родственники, где взять документы

Родня погибшего на войне военнослужащего. Фото: rozhrada.gov.ua

Близкие родственники погибших на войне военнослужащих имеют право на отсрочку от мобилизации в особый период. Документы, необходимые для оформления отсрочки, следует взять в воинской части, где служил погибший.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Отсрочка родственникам погибших

Несмотря на то, что в Украине идет общая мобилизация, частей военнообязанных граждан может получить отсрочку от обязательного призыва.

Это, в частности, может быть, если близкий родственник гражданина, находясь в составе Вооруженных сил Украины, погиб во время военного конфликта.

Где получить документы

Юрий Айвазян, отвечая сыну украинского военного, погибшему во время проведения антитеррористической операции, подтвердил, что тот имеет право на отсрочку.

А насчет того, где брать документы, необходимые для оформления отсрочки, подчеркнул: "В воинской части (где служил погибший родственник. — Ред.). С собой берите документы, подтверждающие степень родственных связей".

Напомним, что родственник военнослужащего, погибшего на войне, может получить государственную компенсацию. Размер компенсации зависит от того, был ли погибший официально оформлен в какой-либо из военных структур.

Добавим, что родня погибшего военного может получить компенсацию на расходы ритуальных услуг и сооружение надгробия на могиле воина.