Структура ТЦК в Україні, кому підпорядковуються

Вхід до Вінницького ТЦК. Фото ілюстративне: МОУ

За територіальним приципом всі центри комплектації належать до певного оперативного командування (ОК). Тобто до ОК "Північ", ОК "Південь", ОК "Захід" або ОК "Схід". Але існує певна субординація.

Про це у коментарі "Фактам" ICTV розповів член Асоціації правників України Володимир Романчук.

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Кому підпорядковані районні ТЦК

Обласні ТЦК підпорядковуються напряму оперативним командуванням. Для прикладу, Львівський обласний ТЦК та СП — ОК "Захід". Районні ТЦК — менші підрозділи — підзвітні обласним ТЦК.

У великих містах утворюються окремі ТЦК для різних районів. У столиці є Голосіївський районний ТЦК, Дарницький районний ТЦК та інші. Всі вони підпорядковані Київському міському центру комплектування. Крим — це окремий військово-сухопутний район, який підпорядковується ОК "Південь".

Також експерт зауважує, що затвердження штату, штатного розпису та структури ТЦК — це виключні повноваження Генерального штабу ЗСУ.

Раніше ми писали, що у Тернополі чоловік обіцяв підкупити медкомісію ТЦК СП за 12 тис. доларів.

Також стало відомо, скільки часу є у громадян, щоб повідомити ТЦК свої дані та адресу.