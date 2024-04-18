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Де поскаржитися на роботу ТЦК — пояснення юриста

18 квітня 2024 05:18
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Структура ТЦК в Україні, кому підпорядковуються
Вхід до Вінницького ТЦК. Фото ілюстративне: МОУ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

За територіальним приципом всі центри комплектації належать до певного оперативного командування (ОК). Тобто до ОК "Північ", ОК "Південь",  ОК "Захід" або ОК "Схід". Але існує певна субординація. 

Про це у коментарі "Фактам" ICTV розповів член Асоціації правників України Володимир Романчук.

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Кому підпорядковані районні ТЦК 

Обласні ТЦК підпорядковуються напряму оперативним командуванням. Для прикладу, Львівський обласний ТЦК та СП — ОК "Захід". Районні ТЦК — менші підрозділи — підзвітні обласним ТЦК.

У великих містах утворюються окремі ТЦК для різних районів. У столиці є Голосіївський районний ТЦК, Дарницький районний ТЦК та інші. Всі вони підпорядковані Київському міському центру комплектування. Крим — це окремий військово-сухопутний район, який підпорядковується ОК "Південь".

Також експерт зауважує, що затвердження штату, штатного розпису та структури ТЦК — це виключні повноваження Генерального штабу ЗСУ.

Раніше ми писали, що у Тернополі чоловік обіцяв підкупити медкомісію ТЦК СП за 12 тис. доларів.

Також стало відомо, скільки часу є у громадян, щоб повідомити ТЦК свої дані та адресу.

війна
мобілізація
ТЦК та СП

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