Закон про мобілізацію — скільки часу є у громадян, щоб повідомити ТЦК свої дані та адресу

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: Facebook/OOТЦК та СП

У вівторок, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення мобілізації №3633-IX. І хоча закон набере чинності у середині травня, стало відомо й те, скільки часу є у громадян, аби повідомити свій телефон та реальну адресу до ТЦК СП.

Про це інформує Судово-юридична газета.

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Як повідомляється, до середини липня поточного року громадяни, які стоять на військовому обліку, мають назвати воєнкомам свою реальну адресу та номер телефону. Крім цього, вони зобов’язані протягом 60 днів з дня набрання законом чинності, уточнити адресу проживання, телефонні номери, адреси електронної пошти за її наявності та інші персональні дані:

у разі перебування на території України — через прибуття самостійно до ТЦК за місцем перебування на військовому обліку чи за своїм місцем проживання, або до ЦНАП, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста за його наявності;

у разі перебування за кордоном – через повідомлення на офіційну електронну адресу або на чинний номер телефону ТЦК за місцем перебування на військовому обліку, або через Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста за його наявності.

Також зазначається, що ця норма працюватиме разом із законом про цифровізацію військового обліку, який набув сили 4 квітня і передбачає, що дані про:

номер телефону;

адреса;

електронна пошта;

місце роботи;

оцифроване обличчя;

результати медоглядів на придатність до військової служби

будуть внесені до Єдиного реєстру військовозобов’язаних.

Закон про мобілізацію — що відомо

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ознайомитись з яким можна за посиланням.

Водночас народний депутат України Сергій Соболєв заявив, що після підписання закону про мобілізацію в нього потрібно вносити правки, адже скасування додаткових виплат та інших методів мотивації — велика помилка, яка потребує негайної зміни.

Також ми писали про те, що потрібно знати про новий документ, який сьогодні підписав глава держави.