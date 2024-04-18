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Где пожаловаться на работу ТЦК — объяснение юриста

18 апреля 2024 05:18
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Структура ТЦК в Украине, кому подчиняются
Вход в Винницкий ТЦК. Фото иллюстративный: МОУ
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

По территориальному принципу все центры комплектации относятся к определенному оперативному командованию (ОК). То есть к ОК "Север", ОК "Юг", ОК "Запад" или ОК "Восток". Но есть определенная субординация.

Об этом в комментарии "Фактам" ICTV рассказал член Ассоциации юристов Украины Владимир Романчук.

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Кому подчинены районные ТЦК

Областные ТЦК подчиняются напрямую оперативным командованиям. Например, Львовский областной ТЦК и СП — ОК "Запад". Районные ТЦК — меньшие подразделения — подотчетны областным ТЦК.

В больших городах образуются отдельные ТЦК для разных районов. В столице есть Голосеевский районный ТЦК, Дарницкий районный ТЦК и другие. Все они подчинены Киевскому городскому центру комплектования. Крым — отдельный военно-сухопутный район, который подчиняется ОК "Юг".

Также эксперт отмечает, что утверждение штата, штатного расписания и структуры ТЦК — это исключительные полномочия Генерального штаба ВСУ.

Ранее мы писали, что в Тернополе мужчина обещал подкупить медкомиссию ТЦК СП за 12 тысяч долларов.

Также стало известно, сколько времени есть у граждан, чтобы сообщить ТЦК свои данные и адрес.

война
мобилизация
ТЦК и СП

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