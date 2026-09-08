Де знайти військові вакансії у 2026 році: всі платформи та сайти

Військові тренінги. Фото: Генштаб ЗСУ

Міноборони та військові підрозділи суттєво розширили інструменти для пошуку вакансій у Силах оборони. Добровольці, які хочуть долучитися до війська, можуть підібрати спеціальність за допомогою агрегаторів, профільних сайтів, мобільних застосунків або звернувшись безпосередньо до центрів рекрутингу.

Про це повідомляє "Армія.Інформ", передає Новини.LIVE.

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Де шукати перевірені вакансії в ЗСУ

Громадяни, які вирішили долучитися до Сил оборони України за власним бажанням, сьогодні не обмежені єдиним шляхом через військкомат. Держава та приватні компанії створили розгалужену систему пошуку посад, що дозволяє підібрати військову спеціальність відповідно до цивільних навичок. Зробити це можна як у цифровому форматі, так і під час живого спілкування з фахівцями.

Для тих, хто надає перевагу онлайн-пошуку, Міністерство оборони запустило платформу "Будь собою". Вона функціонує як зручний пошуковик, де вакансії відфільтровуються за родами військ, військовими званнями та конкретними спеціальностями.

Ще один державний інструмент доступний безпосередньо у смартфонах — це мобільний застосунок "Резерв+". У застосунку зібрані детальні описи посад, інформація про командування бригад, їхні бойові досягнення та згадки в медіа. Крім того, долучитися до війська можна через оновлений застосунок "Дія", де в розділі "Сервіси" працює функція "Вступити в Армію дронів".

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Шукати армійські вакансії можна й на звичних цивільних платформах з працевлаштування. Пропозиції від військових частин активно публікують сайти Work.ua, Robota.ua, OLX та агенція LobbyX. Аби спростити процес, інформаційне агентство АрміяInform створило на своєму порталі єдиний агрегатор. Він збирає в одну стрічку всі вакансії з тих платформ, які офіційно співпрацюють з Міноборони. Користувачу достатньо обрати посаду та натиснути відповідну кнопку, після чого система перенаправить його на сайт партнера з прямими контактами.

Центри рекрутингу в ЗСУ

Окрім електронних сервісів, по всій території України відкрито фізичні центри рекрутингу Української армії. Фахівці цих установ не просто консультують щодо наявних місць, а й забезпечують повний супровід кандидата аж до моменту його призначення на посаду в обраному підрозділі.

Також в Україні розгорнуто мережу спеціалізованих центрів, які працюють виключно для конкретних родів та видів Збройних Сил. Власні рекрутингові структури вже мають Військово-Морські Сили, Десантно-штурмові війська, Сили територіальної оборони, Сили спеціальних операцій (Єдиний рекрутинговий центр ССО), Сили безпілотних систем, а також Сухопутні війська, які відкрили свій Перший рекрутинговий центр.

Чи можгна напряму шукати роботу в ЗСУ через бригади

Чимало бригад проводять автономні рекрутингові кампанії, розміщуючи контакти для зв'язку на своїх офіційних сторінках у соціальних мережах. Можна шукати потрібні посади через й знайомих військовослужбовців, які можуть порадити вакансії безпосередньо у своїх частинах.

Окрім того, Новини.LIVE писали про відмінності між добровільною та примусовою мобілізацією, зокрема про переваги та недоліки.

Коли людину мобілізують примусово, вона не може обрати, куди саме потрапить служити. Контрактна ж служба дає змогу самостійно обрати конкретну посаду та частину, а також гарантує більші виплати. Загалом між мобілізованими та контрактниками зараз є велика різниця, і це стосується як самого статусу бійця, так і термінів його служби.

Тим часом перейти на новий мотиваційний контракт суто на залишок старого строку не вдасться. Перепідписати угоду закон дозволяє, але термін служби тоді почне рахуватися з самого початку, з нуля.