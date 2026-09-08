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Главная Мобилизация Где искать надежные вакансии в ВСУ: обзор рекрутинговых платформ

Где искать надежные вакансии в ВСУ: обзор рекрутинговых платформ

Ua ru
8 сентября 2026 15:25
Где найти вакансии в вооруженных силах в 2026 году: все платформы и сайты
Военные учения. Фото: Генштаб ВСУ

Минобороны и воинские подразделения значительно расширили спектр инструментов для поиска вакансий в Силах обороны. Добровольцы, желающие поступить на военную службу, могут выбрать специальность с помощью агрегаторов, профильных сайтов, мобильных приложений или обратившись непосредственно в центры рекрутинга.

Об этом сообщает "Армия.Информ", передает Новини.LIVE.

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Где искать проверенные вакансии в ВСУ

Граждане, решившие поступить на службу в Силы обороны Украины по собственному желанию, сегодня не ограничены единственным путем через военкомат. Государство и частные компании создали разветвленную систему поиска вакансий, позволяющую подобрать военную специальность в соответствии с гражданскими навыками. Сделать это можно как в цифровом формате, так и в ходе личного общения со специалистами.

Для тех, кто предпочитает онлайн-поиск, Министерство обороны запустило платформу "Будь собой". Она функционирует как удобная поисковая система, где вакансии фильтруются по родам войск, воинским званиям и конкретным специальностям.

Еще один государственный инструмент доступен прямо на смартфонах — это мобильное приложение "Резерв+"+». В приложении собраны подробные описания должностей, информация о командовании бригад, их боевые достижения и упоминания в СМИ. Кроме того, вступить в армию можно через обновленное приложение "Дія", где в разделе "Сервисы" доступна функция "Вступить в Армию дронов".

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Искать армейские вакансии можно и на привычных гражданских платформах по трудоустройству. Предложения от воинских частей активно публикуют сайты Work.ua, Robota.ua, OLX и агентство LobbyX. Чтобы упростить процесс, информационное агентство АрмияInform создало на своем портале единый агрегатор. Он собирает в одну ленту все вакансии с тех платформ, которые официально сотрудничают с Минобороны. Пользователю достаточно выбрать должность и нажать соответствующую кнопку, после чего система перенаправит его на сайт партнера с прямыми контактами.

Центры рекрутинга в ВСУ

Помимо электронных сервисов, по всей территории Украины открыты физические центры рекрутинга Украинской армии. Специалисты этих учреждений не просто консультируют по поводу имеющихся вакансий, но и обеспечивают полное сопровождение кандидата вплоть до момента его назначения на должность в выбранном подразделении.

Также в Украине развернута сеть специализированных центров, которые работают исключительно для конкретных родов и видов Вооруженных Сил. Своими собственными рекрутинговыми структурами уже располагают Военно-морские силы, Десантно-штурмовые войска, Силы территориальной обороны, Силы специальных операций (Единый рекрутинговый центр ССО), Силы беспилотных систем, а также Сухопутные войска, которые открыли свой Первый рекрутинговый центр.

Можно ли напрямую искать работу в ВСУ через бригады

Многие бригады проводят самостоятельные рекрутинговые кампании, размещая контактные данные на своих официальных страницах в социальных сетях. Можно искать подходящие должности также через знакомых военнослужащих, которые могут порекомендовать вакансии непосредственно в своих частях.

Кроме того, Новини.LIVE писали об отличиях между добровольной и принудительной мобилизацией, в частности о преимуществах и недостатках.

Когда человека мобилизуют принудительно, он не может выбрать, куда именно попадёт служить. Контрактная же служба позволяет самостоятельно выбрать конкретную должность и часть, а также гарантирует более высокие выплаты. В целом между мобилизованными и контрактниками сейчас есть большая разница, и это касается как самого статуса бойца, так и сроков его службы.

Между тем перейти на новый мотивационный контракт исключительно на оставшийся срок старого не удастся. Переподписать соглашение закон позволяет, но срок службы тогда начнет отсчитываться с самого начала, с нуля.

ВСУ мобилизация контракт рекрутинговые агентства Рекрутинг
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан

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