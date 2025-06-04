Юрист назвал специальности, которые получают в ВСУ те, кто старше 50 лет

Мобилизованные мужчины старшего возраста. Иллюстративное фото: УНИАН

Как известно, стандартная процедура мобилизации применяется ко всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Хотя существуют политические заявления относительно отдельного рассмотрения случаев мобилизации мужчин старше 50 лет, официального подтверждения такой практики нет.

Об особенностях мобилизации тех, кому за 50 лет, агентство УНИАН проинформировал юрист Сергей Литвиненко.

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Юрист отмечает, что в основном мужчины этого возраста направляются на должности в тыловых подразделениях (водители, механики-ремонтники, связисты, электрики, повара, бухгалтеры). По желанию, они могут служить в штурмовых подразделениях.

При этом, отмечает адвокат, мужчин старше 50 лет мобилизуют наравне с младшими мужчинами - даже если человеку 59 лет, это не будет противоречить закону.

Хотя закон не запрещает мобилизацию мужчин 59 лет, эксперты считают такой шаг нецелесообразным, поскольку уже в 60 лет они имеют право подать рапорт на увольнение с военной службы. Однако, адвокат отмечает, что никто не сможет отказать человеку, который после 60 лет хочет добровольно вступить в ряды ВСУ.

Ранее сообщалось, что среди украинцев, которые проходили повторную ВВК после отмены статуса "ограниченно годного", лишь около 7% были признаны непригодными к военной службе.

Напомним, адвокат объяснил, обращают ли внимание на ВВК на диагнозы, которые устанавливали ранее в частных больницах военнообязанным.