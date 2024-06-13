Мобілізація в Україні — де служитимуть чоловіки з обмеженнями за станом здоров’я

Військові ЗСУ на фронті. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ще на початку травня в Україні набув чинності закон, який скасовує статус "‎обмежено придатний". Це означає, що всі військовозобов'язані, які його мали, повинні повторно пройти військово-лікарську комісію, яка надасть новий висновок. Деяких осіб можуть визнати придатними до служби, але з обмеженнями через стан здоров’я.

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Як встановлюється ступінь придатності до військової служби та куди можуть бути залучені особи, придатні до служби з обмеженнями, пояснює портал Міноборони Army.gov.ua.

Які статуси тепер існують для військовозобов'язаних

Як і раніше ВЛК встановлюватиме ступінь придатності, керуючись розкладом хвороб, який можна знайти у положенні №402 Міністерства оборони. Розклад хвороб було змінено, він став жорсткішим.

Тож після огляду комісія може визнати військовозобов’язаного або військового:

придатним;

придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, звʼязку, оперативного забезпечення, охорони;

придатним за окремими спеціальностями (наприклад, сюди належать кандидати на вступ до вищих військових навчальних закладів);

придатним для виконання специфічних завдань;

тимчасово непридатним;

непридатними з переоглядом через 6-12 місяців;

непридатним з виключенням з військового обліку.

Під час дії воєнного стану рішення ВЛК про ступінь придатності військовозобов’язаного до військової служби залишається дійсним протягом одного року від дня завершення медичного огляду.

Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: УНІАН

Скасування статусу "обмежено придатний" зобов'язує повторно пройти ВЛК

Варто зауважити, що скасування терміну "обмежено придатний" не означає, що тепер військовозобов'язаний автоматично отримає новий статус (придатний/непридатний).

Якщо до 4 травня 2024 року вас визнали обмежено придатним, потрібно повторно пройти ВЛК. На це є дев'ять місяців (після 4 травня 2024 року).

Куди можуть залучати придатних до служби з обмеженнями

Якщо особа, за результатами проходження ВЛК, визнана придатною до служби, але з деякими обмеженнями через стан здоров’я, її можуть направити на військову службу:

в підрозділи забезпечення/оперативного забезпечення;

в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)

до вищих військових навчальних закладів;

до навчальних центрів;

до медичних підрозділів;

до логістичних підрозділів;

до підрозділів звʼязку тощо.

Важливо розуміти, що таких осіб точно не направлять служити до високомобільних десантних військ, плавскладу, морської піхоти.

Українські військові на шикуванні. Фото: mediacenter.uzhnu.edu.ua

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