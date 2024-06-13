Мобилизация в Украине — где будут служить мужчины с ограничениями по состоянию здоровья

Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение
Еще в начале мая в Украине вступил в силу закон, отменяющий статус ограниченно пригодный. Это означает, что все имевшие его военнообязанные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию, которая предоставит новый вывод. Некоторых лиц могут признать пригодными к службе, но с ограничениями из-за состояния здоровья.
Как устанавливается степень годности к военной службе и куда могут быть привлечены лица, пригодные к службе с ограничениями, поясняет портал Минобороны Army.gov.ua.
Какие статусы теперь существуют для военнообязанных
По-прежнему ВВК будет устанавливать степень годности, руководствуясь расписанием болезней, которое можно найти в положении №402 Министерства обороны. Расписание болезней было изменено, оно ужесточилось.
После осмотра комиссия может признать военнообязанного или военного:
- пригодным;
- пригодным для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
- пригодным по отдельным специальностям (например, сюда принадлежат кандидаты на поступление в высшие военные учебные заведения);
- пригодным для выполнения специфических задач;
- временно непригодным;
- непригодны с пересмотром через 6-12 месяцев;
- непригодным с исключением из военного учета.
Во время действия военного положения решение ВВК о степени годности военнообязанного к военной службе остается действительным в течение одного года со дня завершения медицинского осмотра.
Отмена статуса "ограниченно пригодный" обязывает повторно пройти ВВК
Следует отметить, что отмена термина "ограниченно пригодный" не означает, что теперь военнообязанный автоматически получит новый статус (пригодный/непригодный).
Если до 4 мая 2024 вас признали ограниченно пригодным, нужно повторно пройти ВВК. На это есть девять месяцев (после 4 мая 2024 года).
Куда могут привлекать пригодных к службе с ограничениями
Если лицо, по результатам прохождения ВВК, признано годным к службе, но с некоторыми ограничениями из-за состояния здоровья, его могут направить на военную службу:
- в подразделения обеспечения/оперативного обеспечения;
- в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)
- в высшие военные учебные заведения;
- в учебные центры;
- в медицинские подразделения;
- в логистические подразделения;
- в подразделения связи и т.д.
Важно понимать, что таких лиц точно не направят служить в высокомобильные десантные войска, плавсостав, морскую пехоту.
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