Киев Одесса Харьков Львов
Разделы
Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение arrow

Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

13 июня 2024 06:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — где будут служить мужчины с ограничениями по состоянию здоровья
Военные ВСУ на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Еще в начале мая в Украине вступил в силу закон, отменяющий статус ограниченно пригодный. Это означает, что все имевшие его военнообязанные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию, которая предоставит новый вывод. Некоторых лиц могут признать пригодными к службе, но с ограничениями из-за состояния здоровья.

Читайте также:

Как устанавливается степень годности к военной службе и куда могут быть привлечены лица, пригодные к службе с ограничениями, поясняет портал Минобороны Army.gov.ua.

Какие статусы теперь существуют для военнообязанных

По-прежнему ВВК будет устанавливать степень годности, руководствуясь расписанием болезней, которое можно найти в положении №402 Министерства обороны. Расписание болезней было изменено, оно ужесточилось.

После осмотра комиссия может признать военнообязанного или военного:

  • пригодным;
  • пригодным для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
  • пригодным по отдельным специальностям (например, сюда принадлежат кандидаты на поступление в высшие военные учебные заведения);
  • пригодным для выполнения специфических задач;
  • временно непригодным;
  • непригодны с пересмотром через 6-12 месяцев;
  • непригодным с исключением из военного учета.

Во время действия военного положения решение ВВК о степени годности военнообязанного к военной службе остается действительным в течение одного года со дня завершения медицинского осмотра.

 

Какие статусы теперь существуют для военнообязанных
Военнообязанный проходит ВВК. Фото: УНИАН

Отмена статуса "ограниченно пригодный" обязывает повторно пройти ВВК

Следует отметить, что отмена термина "ограниченно пригодный" не означает, что теперь военнообязанный автоматически получит новый статус (пригодный/непригодный).

Если до 4 мая 2024 вас признали ограниченно пригодным, нужно повторно пройти ВВК. На это есть девять месяцев (после 4 мая 2024 года).

Куда могут привлекать пригодных к службе с ограничениями

Если лицо, по результатам прохождения ВВК, признано годным к службе, но с некоторыми ограничениями из-за состояния здоровья, его могут направить на военную службу:

  • в подразделения обеспечения/оперативного обеспечения;
  • в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)
  • в высшие военные учебные заведения;
  • в учебные центры;
  • в медицинские подразделения;
  • в логистические подразделения;
  • в подразделения связи и т.д.

Важно понимать, что таких лиц точно не направят служить в высокомобильные десантные войска, плавсостав, морскую пехоту.

 

Куда могут привлекать пригодных к службе с ограничениями
Украинские военные на построении. Фото: mediacenter.uzhnu.edu.ua

Ранее мы писали, сколько платят новобранцам во время учебы.

Напомним, мы сообщали, кого из мобилизованных отправляют в пехоту.

Также мы информировали, сколько украинцев должны мобилизовать в 2024 году.

военнообязанные
мобилизация
ВВК
здоровье
ВСУ