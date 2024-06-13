Мобилизация в Украине — где будут служить мужчины с ограничениями по состоянию здоровья

Военные ВСУ на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Еще в начале мая в Украине вступил в силу закон, отменяющий статус ограниченно пригодный. Это означает, что все имевшие его военнообязанные должны повторно пройти военно-врачебную комиссию, которая предоставит новый вывод. Некоторых лиц могут признать пригодными к службе, но с ограничениями из-за состояния здоровья.

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Какие статусы теперь существуют для военнообязанных

По-прежнему ВВК будет устанавливать степень годности, руководствуясь расписанием болезней, которое можно найти в положении №402 Министерства обороны. Расписание болезней было изменено, оно ужесточилось.

После осмотра комиссия может признать военнообязанного или военного:

пригодным;

пригодным для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, заведениях (учреждениях), медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

пригодным по отдельным специальностям (например, сюда принадлежат кандидаты на поступление в высшие военные учебные заведения);

пригодным для выполнения специфических задач;

временно непригодным;

непригодны с пересмотром через 6-12 месяцев;

непригодным с исключением из военного учета.

Во время действия военного положения решение ВВК о степени годности военнообязанного к военной службе остается действительным в течение одного года со дня завершения медицинского осмотра.

Военнообязанный проходит ВВК. Фото: УНИАН

Отмена статуса "ограниченно пригодный" обязывает повторно пройти ВВК

Следует отметить, что отмена термина "ограниченно пригодный" не означает, что теперь военнообязанный автоматически получит новый статус (пригодный/непригодный).

Если до 4 мая 2024 вас признали ограниченно пригодным, нужно повторно пройти ВВК. На это есть девять месяцев (после 4 мая 2024 года).

Куда могут привлекать пригодных к службе с ограничениями

Если лицо, по результатам прохождения ВВК, признано годным к службе, но с некоторыми ограничениями из-за состояния здоровья, его могут направить на военную службу:

в подразделения обеспечения/оперативного обеспечения;

в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

в высшие военные учебные заведения;

в учебные центры;

в медицинские подразделения;

в логистические подразделения;

в подразделения связи и т.д.

Важно понимать, что таких лиц точно не направят служить в высокомобильные десантные войска, плавсостав, морскую пехоту.

Украинские военные на построении. Фото: mediacenter.uzhnu.edu.ua

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