Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту arrow

Військовий 3-ї ОШБр розповів, кого з мобілізованих відправляють в піхоту

12 червня 2024 00:00
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
"Істок" розповів, хто з мобілізованих найчастіше потрапляє в піхоту
Український військовий. Фото: Генштаб ВСУ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

З початку російсько-української війни, мобілізація стала вирішальним елементом у створенні ефективної армії, зокрема піхоти. Військовий Третьої штурмової бригади із позивним "Істок" розповів, хто з мобілізованих найчастіше потрапляє в піхоту.

Про це воїн повідомив в інтерв'ю "Українській правді" у понеділок, 10 червня.

Читайте також:

Хто потрапляє до піхоти 

Боєць заявив, що навчання новобранців включає курс для молодих бійців, де вони вчаться основам бойових дій, медичним навичкам, тактиці та командній роботі. Фізична підготовка є пріоритетом, оскільки сила та витривалість життєво необхідні для піхотинців.

Військовий зазначив, що в піхоту зазвичай потрапляють молоді чоловіки віком від 20 до 30 років, які вирізняються високою фізичною витривалістю та адаптивністю, що є критичним для виконання бойових завдань. Більшість з них мають патріотичні переконання або бажання захистити свою землю та країну від ворога.

"Істок" заявив, що служба в піхоті вимагає не лише фізичної сили, але й психологічної витривалості. Він наголошує на важливості психологічної підготовки, адже військові дії вимагають витримки в складних умовах, здатності витримувати високий рівень стресу та швидко приймати рішення в критичних ситуаціях.

Нагадаємо, військові 3 ОШБр показали кадри перестрілки на Харківському напрямку з GoPro.

Раніше ми писали, що голова штабного БФ 3-ї окремої штурмової бригади Олег Петренко зазначив, що на передовій спостерігається гостра нестача особового складу. Він підкреслив, що процес мобілізації є тривалим і не слід очікувати від нього миттєвих результатів.

Україна
штурмова бригада
мобілізація
війна в Україні
війна
військові

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:59 За місяць, як за пів року — нардеп розкрив кількість мобілізованих чоловіків

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

9 червня 2024

19:07 Мобілізація в Україні — чи підлягає призову чоловік з гіпертонією

08:31 Багатодітні батьки в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації — яка причина

3 червня 2024
Новина з відео

18:40 П'ять категорій українців мобілізуватимуть вже у червні — хто втратив відстрочку

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна