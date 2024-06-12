Український військовий. Фото: Генштаб ВСУ

З початку російсько-української війни, мобілізація стала вирішальним елементом у створенні ефективної армії, зокрема піхоти. Військовий Третьої штурмової бригади із позивним "Істок" розповів, хто з мобілізованих найчастіше потрапляє в піхоту.

Про це воїн повідомив в інтерв'ю "Українській правді" у понеділок, 10 червня.

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Хто потрапляє до піхоти

Боєць заявив, що навчання новобранців включає курс для молодих бійців, де вони вчаться основам бойових дій, медичним навичкам, тактиці та командній роботі. Фізична підготовка є пріоритетом, оскільки сила та витривалість життєво необхідні для піхотинців.

Військовий зазначив, що в піхоту зазвичай потрапляють молоді чоловіки віком від 20 до 30 років, які вирізняються високою фізичною витривалістю та адаптивністю, що є критичним для виконання бойових завдань. Більшість з них мають патріотичні переконання або бажання захистити свою землю та країну від ворога.

"Істок" заявив, що служба в піхоті вимагає не лише фізичної сили, але й психологічної витривалості. Він наголошує на важливості психологічної підготовки, адже військові дії вимагають витримки в складних умовах, здатності витримувати високий рівень стресу та швидко приймати рішення в критичних ситуаціях.

Нагадаємо, військові 3 ОШБр показали кадри перестрілки на Харківському напрямку з GoPro.

Раніше ми писали, що голова штабного БФ 3-ї окремої штурмової бригади Олег Петренко зазначив, що на передовій спостерігається гостра нестача особового складу. Він підкреслив, що процес мобілізації є тривалим і не слід очікувати від нього миттєвих результатів.