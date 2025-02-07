Мобілізація в Україні 2025 — чи можна забронювати працівника, який опинився у розшуку

Бронювання працівника, який перебуває у розшуку. Колаж: Новини.LIVE

В Україні під час дії воєнного стану та загальної мобілізації деякі підприємства, установи та організації мають право забронювати від призову військовозобов'язаних працівників. Наразі це можна зробити виключно через портал "Дія". Водночас чимало компаній стикаються з проблемами, коли оформити бронь не виходить через те, що співробітник перебуває у розшуку ТЦК та СП.

Чи є взагалі шанс забронювати такого працівника, розповіли фахівці юридичної компанії INSEININ.

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Бронювання працівника у розшуку — чи це можливо

Так, слід зауважити, що питання бронювання регулює постанова Кабінету Міністрів України №76. Пункт 29 документу передбачає, що заброньованими можуть бути працівники, які:

перебувають на військовому обліку;

уточнили військово-облікові дані;

офіційно працевлаштовані;

не перебувають у розшуку.

У розшуку військовозобов'язана особа може опинитися, якщо порушила правила військового обліку — вчинення адміністративного правопорушення за ст. 210 або 210-1. До таких порушень зокрема належать:

неявка за повісткою;

ухилення від проходження ВЛК;

ухилення від призову на військову службу.

Таким чином такі особи не можуть отримати бронь. Щоб підприємство, установа або організація могла забронювати такого чоловіка, йому необхідно знятися з розшуку ТЦК та СП.

Військовозобов'язані в територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК та СП/Facebook

Як знятися з розшуку з метою подальшого бронювання

Після фіксації порушення працівники ТЦК мають звернутись до органів поліції для розшуку порушника та доставлення його для складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення. Тільки після притягнення особи до відповідальності її можна зняти з розшуку.

За словами юристів, алгоритм зняття особи з розшуку наступний:

складання протоколу;

винесення постанови;

сплата грошового штрафу.

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