Мобилизация в Украине — как и почему медиков будут лишать брони

Медицинские работники на работе. Фото: Макс Требухов/LB.ua

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжается. В этот период продолжают пополнять ряды ВСУ военнообязанными гражданами. Несмотря на то, что медицинские работники подлежат 100% бронированию от призыва, сейчас вводят механизм разбронирования медиков.

Как и почему медицинским работникам в Украине могут отменить бронирование от мобилизации, разъяснения дали на официальном портале Министерства здравоохранения.

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Так, отмечается, что вопрос работы механизма разбронирования медиков обсудили министр здравоохранения Виктор Ляшко, вместе с заместителем министра обороны Сергеем Мельником и командующим Медицинских сил ВСУ Анатолием Казмирчуком.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. Фото: moz.gov.ua

Бронирование 100% медиков — что известно

Недавно Кабинет Министров Украины своим постановлением №36 от 14.01.2025 года разрешил бронировать 100% медицинских работников, работающих по основному месту работы в учреждениях здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, учреждениях общественного здоровья, центрах крови или учреждениях, осуществляющих деятельность по судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизам.

Такое решение было принято в связи с тем, что 75% раненых военнослужащих проходят лечение именно в гражданских медицинских учреждениях.

"Для нас важно обеспечить бесперебойное оказание медицинской помощи в полном объеме. Поэтому правительство приняло решение о стопроцентном бронировании медицинских работников", — отметил Виктор Ляшко.

Хирурги работают в операционной. Фото: armyinform.com.ua

Зачем разбронировать медиков

В то же время, чтобы обеспечить Вооруженные силы Украины необходимыми специалистами из медицинской отрасли, было принято решение о введении механизма разбронирования отдельных медицинских работников. Они могут быть мобилизованы из гражданских медучреждений, если в этом будет необходимость.

Таким образом процесс разбронирования будет происходить, чтобы сбалансировать потребности фронта и гражданской медицины.

"Решение о разбронировании медиков должны приниматься с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля. Важно сохранять баланс, чтобы медицинская система работала эффективно и для фронта, и для тыла", — подчеркнул министр здравоохранения Украины. Как будет происходить разбронирование медиков

Виктор Ляшко подчеркнул, что процесс будет организован таким образом, чтобы обеспечить надлежащее функционирование гражданских медицинских учреждений. Так, разбронирование медицинских работников будет происходить на запрос от Министерства обороны и Командования медицинских сил о потребностях в тех или иных специалистах-медиках. Далее Минздрав в координации с департаментами здравоохранения будет проводить соответствующие консультации и формировать списки необходимых медработников. Подачу о разбронировании будут осуществлять руководители медучреждений через портал "Дія", в соответствии с порядком бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время. После разбронирования специалисты будут мобилизованы в Вооруженные силы или другие военные формирования, в соответствии с их потребностями, с назначением на медицинские должности военной службы. Важно: при мобилизации с медицинскими работниками будут заключать контракты сроком на 1 год.

Напомним, мы сообщали, какие профессии подлежат бронированию в 2025 году.

Также мы информировали, возможно ли забронировать от мобилизации работника, который оказался в розыске.