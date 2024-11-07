Мобілізація в Україні — кому та коли необхідно повторно пройти ВЛК

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

В Україні головна умова мобілізації до лав ЗСУ — проходження військово-лікарської комісії, яка визначає придатність військовозобов'язаної особи. У травні 2024 року було скасовано статус "обмежено придатний". Саме ця категорія громадян повинна пройти ВЛК повторно.

Начальник відділення військового обліку Рівненського ТЦК та СП Олександр Бодін в інтерв'ю виданню "Суспільне" розповів про нюанси та терміни проходження ВЛК для військовозобов'язаних чоловіків зі статусом "обмежено придатний".

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Так, представник ТЦК нагадав, що 4 травня набув чинності закон № 3621-IX, яким фактично статус "обмежено придатний" був скасований. Саме цей документ і передбачає чітку дату, до якої чоловіки мають пройти ВЛК.

"Цим законом був передбачений термін 9 місяців, для того, щоб військовозобов'язані, які мають статус "обмежено придатний", пройшли повторне медичне освідчення військово-лікарських комісій і отримали один з актуальних статусів", — сказав Олександр Бодін.

Таким чином у чоловіків зі статусом "обмежено придатний" є час на повторне проходження ВЛК до 5 лютого 2025 року.

Військовозобов'язаний проходить військову медкомісію. Фото: КОТЦК та СП/Facebook

Який статус можна отримати після проходження ВЛК

Олександр Бодін назвав статуси, які громадяни можуть отримати після проходження військово-лікарської комісії:

придатний до військової служби — особа може бути призначена на будь-яку посаду в Збройних силах України;

— особа може бути призначена на будь-яку посаду в Збройних силах України; придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах освіти;

у військових частинах забезпечення, ТЦП та СП, вищих військових навчальних закладах освіти; тимчасово непридатні (потребують лікування або відпустки) з переоглядом через 6–12 місяців;

(потребують лікування або відпустки) з переоглядом через 6–12 місяців; непридатні з виключенням з військового обліку.

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