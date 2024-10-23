Мобілізація в Україні 2024 — чи потрібно проходити ВЛК при оформленні відстрочки

Військовозобов'язаний чоловік проходить ВЛК. Скриншот з відео на Youtube

Як відомо, в Україні головною умовою мобілізації є проходження військово-лікарської комісії, яка визначає придатність особи до військової служби. Проте, як бути, якщо військовозобов'язаному чоловіку необхідно оформити відстрочку. Чи потрібно проходити ВЛК до розгляду заяви або ж медкомісія призначається вже після.

Відповів на ці питання адвокат Артем Бондар у коментарі MC.today.

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За словами правозахисника, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 560, яка регулює порядок призову на військову службу, військовозобов'язані особи, які подають до ТЦК та СП заяву на відстрочку, не повинні проходити ВЛК.

Так, у пункті 63 даної постанови вказано, що військовозобов'язані громадяни України, які звернулися до ТЦК із заявою про надання відстрочки, не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби до прийняття рішення щодо відстрочки відповідною комісією.

Таким чином, ВЛК громадянину необхідно проходити саме після розгляду заяви на отримання відстрочки, якщо є відповідне направлення.

Втім варто враховувати один важливий нюанс, зазначає адвокат, якщо особа не стоїть на військовому обліку, але хоче отримати відстрочку, то перш за все вона має пройти всі етапи процедури взяття на облік, включно з ВЛК.

Раніше ми повідомляли, як діяти, якщо ТЦК відмовляються надавати висновок ВЛК.

Нагадаємо, ми писали, коли ВЛК може відправити на дообстеження військовозобов'язаного чоловіка.

Також ми інформували, скільки діє рішення ВЛК під час воєнного стану та коли необхідно проходити повторне медобстеження.