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Некоторые украинцы должны срочно пройти ВВК — в ТЦК назвали сроки

7 ноября 2024 21:43
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор
Мобилизация в Украине — кому и когда необходимо повторно пройти ВВК
Военнообязанный мужчина проходит ВВК. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook
Сергей Попов - Редактор
Сергей Попов
Редактор

В Украине главное условие мобилизации в ряды ВСУ — прохождение военно-врачебной комиссии, определяющей пригодность военнообязанного лица. В мае 2024 года был отменен статус "ограниченно пригодный". Именно эта категория граждан должна пройти ВВК повторно.

Начальник отделения военного учета Ровенского ТЦК и СП Александр Бодин в интервью изданию "Суспільне" рассказал о нюансах и сроках прохождения ВВК для военнообязанных мужчин со статусом "ограниченно пригодный".

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ВВК для ограниченно пригодных — какой срок определен законом

Так, представитель ТЦК напомнил, что 4 мая вступил в силу закон №3621-IX, которым фактически статус "ограниченно пригодный" был отменен. Именно этот документ и предусматривает четкую дату, до которой мужчины должны пройти ВВК.

"Этим законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того чтобы военнообязанные, имеющие статус "ограниченно пригодный", прошли повторное медицинское освидетельствование военно-врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов", — сказал Александр Бодин.

Таким образом, у мужчин со статусом "ограниченно пригодный" есть время на повторное прохождение ВВК до 5 февраля 2025 года.

 

ВЛК для ограниченно пригодных — какой срок определен законом
Военнообязанный проходит военную медкомиссию. Фото: КОТЦК и СП/Facebook

Какой статус можно получить после прохождения ВВК

Александр Бодин назвал статусы, которые граждане могут получить после прохождения военно-врачебной комиссии:

  • пригодный к военной службе — лицо может быть назначено на любую должность в Вооруженных Силах Украины;
  • пригодный к службе в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, высших военных учебных заведениях;
  • временно непригодный (требуют лечения или отпуска) с пересмотром через 6–12 месяцев;
  • непригодный с исключением из военного учета.

 

Напомним, мы сообщали, когда заключение ВВК можно отменить.

Также мы информировали, когда проходить ВВК при оформлении отсрочки.

ТЦК и СП военнообязанные мобилизация ВВК ограниченно пригодные

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