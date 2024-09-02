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Некоторые украинцы потеряют отсрочку уже с 1 сентября — кого коснутся изменения

2 сентября 2024 21:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине 2024 — кто из мужчин потеряет отсрочку уже с 1 сентября
Военнообязанный мужчина в территориальном центре. Фото: Звягельский районный ТЦК и СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В Украине еще в мае 2024 года вступил в силу закон, внесший важные и кардинальные изменения в мобилизационные процессы. Определенные категории военнообязанных мужчин получили отсрочку от призыва на военную службу, а некоторые другие — потеряли такое право.

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Кто из военнообязанных граждан Украины больше не сможет оформить отсрочку от мобилизации, согласно действующему закону№3633-IX, рассказываем далее в материале.

Какие категории мужчин потеряли отсрочку от мобилизации с 1 сентября 2024 года

Согласно украинскому законодательству, отсрочку не смогут получить:

  • студенты и аспиранты, обучающиеся на заочной или вечерней форме;
  • лица, получающие второе, третье высшее образование;
  • многодетные мужчины, имеющие задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца (при погашении задолженности и своевременной уплате, отсрочку оформить возможно);
  • лица, которые ухаживают за женой/супругом с инвалидностью III группы;
  • военнообязанные мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы (оформить отсрочку возможно только если в семье нет невоеннообязанных трудоспособных лиц, которые могут осуществлять уход);
  • родители-одиночки, в случае если мать не лишена родительских прав, не признана умершей или пропавшей без вести, не отбывает наказание;
  • лица, работающие на предприятиях, учреждениях и организациях Министерства обороны;
  • лица, которые имели статус "ограниченно пригодный", но после повторной ВВК признаны пригодными;
  • мужчины "с инвалидностью", которые при повторном ВВК были признаны здоровыми (согласно действующему закону, все медицинские заключения ВВК и МСЭК о предоставлении I и II группы инвалидности, которые были выданы лицам после 24 февраля 2022 надо подтвердить, пройдя повторный медосмотр);
  • неполнородные братья погибших на войне военных (право имеют только родные).

Таким образом, все эти люди могут быть призваны в ряды Вооруженных сил уже в этом месяце.

Важно отметить, что мужчин призывают на военную службу с 25 лет и до 60 лет, если такие лица не имеют тяжелых болезней, бронирования или отсрочки.

Ранее мы писали, кто получит отсрочку от мобилизации с 1 сентября.

Напомним, мы сообщали, как автоматически продлить отсрочку от мобилизации.

Также мы информировали, как поступить, если ТЦК отказывается принимать документы на отсрочку.

война ВСУ мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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