Мобілізація в Україні — кому з чоловіків нададуть відстрочку вже з 1 вересня

Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Попри те, що в Україні третій рік триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка росія, не всі чоловіки в країні підлягають мобілізації. Є певний перелік категорій громадян, які мають право на відстрочку від призову на військову службу.

Це передбачено ст. 23 Закону України " Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Нагадаємо, новий закон про мобілізацію №3633-IX, який набув чинності у травні 2024 року, вніс певні зміни у перелік тих, хто може отримати відстрочку від мобілізації.

Відповідно до вищезазначених документів, мобілізації не підлягають чоловіки віком до 25 років, які не є військовозобов'язаними, чоловіки віком понад 60 років, особи визнані непридатними до військової служби та виключені з військового обліку, тимчасово непридатні за станом здоров'я на термін 6-12 місяців за висновком ВЛК, з обов'язковим повторним проходженням медогляду.

Також на сьогодні жінки можуть мобілізуватись виключно добровільно, підписавши контракт.

Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Категорії, які мають право на відстрочку від мобілізації:

заброньовані громадяни за чинним законодавством;

особи з інвалідністю;

особи, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років, за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів;

батьки-одинаки, які виховують дитину/дітей до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;

особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;

особи, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

особи, які виховують дитину з тяжким захворюванням;

особи, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

особи, які опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;

особи, які піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;

особи, які є опікунами особи, визнаної судом недієздатною;

особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;

члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);

люди, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;

військовозобов'язані, які були звільнені з полону (можуть бути призвані лише за їхньою згодою);

здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий;

наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачі училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше.

Відстрочку також надають суддям, нардепам, членам Рахункової палати, дипломатам, омбудсмену, працівникам військових управлінь і частин Міноборони, ЗСУ, ДССТ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ДПСУ, апарату МВС і фахівцям експертної служби МВС.

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