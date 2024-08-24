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Хто отримає відстрочку від мобілізації з 1 вересня — повний перелік категорій

24 серпня 2024 08:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — кому з чоловіків нададуть відстрочку вже з 1 вересня
Військовозобов'язані чоловіки в територіальному центрі комплектування. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Попри те, що в Україні третій рік триває повномасштабна війна, яку розпочала країна-агресорка росія, не всі чоловіки в країні підлягають мобілізації. Є певний перелік категорій громадян, які мають право на відстрочку від призову на військову службу. 

Це передбачено ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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Нагадаємо, новий закон про мобілізацію №3633-IX, який набув чинності у травні 2024 року, вніс певні зміни у перелік тих, хто може отримати відстрочку від мобілізації. 

Відповідно до вищезазначених документів, мобілізації не підлягають чоловіки віком до 25 років, які не є військовозобов'язаними, чоловіки віком понад 60 років, особи визнані непридатними до військової служби та виключені з військового обліку, тимчасово непридатні за станом здоров'я на термін 6-12 місяців за висновком ВЛК, з обов'язковим повторним проходженням медогляду.

Також на сьогодні жінки можуть мобілізуватись виключно добровільно, підписавши контракт.

 

Хто може отримати відстрочку з 1 вересня 2024 року
Військовозобов'язаний в територіальному центрі комплектування. Фото: ХОТЦК та СП/Facebook

Категорії, які мають право на відстрочку від мобілізації:

  • заброньовані громадяни за чинним законодавством;
  • особи з інвалідністю; 
  • особи, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років, за винятком тих, хто має заборгованість зі сплати аліментів;
  • батьки-одинаки, які виховують дитину/дітей до 18 років, якщо інший з батьків помер, позбавлений батьківських прав, або визнаний зниклим безвісти;
  • особи, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу;
  • особи, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • особи, які виховують дитину з тяжким захворюванням;
  • особи, які утримують повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;
  • особи, які опікуються дитиною, яка до усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років;
  • особи, які піклуються про хвору дружину (чоловіка), дитину чи одного з батьків або батьків подружжя, які потребують постійного догляду за висновком медкомісії;
  • особи, які є опікунами особи, визнаної судом недієздатною;
  • особи, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I чи II групи;
  • члени сім'ї другого ступеня споріднення, які здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю I або II групи (за умови відсутності близьких родичів першого ступеня та не більше однієї особи);
  • люди, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся, рідні (повнорідні чи неповнорідні) брат або сестра) загинули або зникли безвісти під час бойових дій;
  • члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;
  • військовозобов'язані, які були звільнені з полону (можуть бути призвані лише за їхньою згодою);
  • здобувачі професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою та здобувають рівень освіти, вищий за раніше отриманий;
  • наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ з науковим ступенем або вченим званням, викладачі училищ і вчителі, які працюють на 0,75 ставки або більше.

Відстрочку також надають суддям, нардепам, членам Рахункової палати, дипломатам, омбудсмену, працівникам військових управлінь і частин Міноборони, ЗСУ, ДССТ, СБУ, СЗРУ, НГУ, ДПСУ, апарату МВС і фахівцям експертної служби МВС.

Раніше ми писали, чи можна отримати повістку на ВЛК під час оформлення відстрочки.

Нагадаємо, ми повідомляли, як автоматично продовжити відстрочку від мобілізації.

Також ми інформували, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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