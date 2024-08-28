Що робити, якщо ТЦК відмовляються приймати документи для надання відстрочки

Військовозобов'язаний у територіального центру комплектування. Фото: ООТЦК та СП/Facebook

Навіть під час дії воєнного стану та загальної мобілізації є категорії військовозобов'язаних громадян, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу. Для цього необхідно підтвердити наявні підстави для відстрочки, подавши відповідні документи разом із заявою до ТЦК та СП. Проте, трапляються випадки, коли працівники територіальних центрів відмовляються приймати документи.

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Варто зауважити, основним документом, який визначає порядок надання відстрочки, є постанова Кабінету Міністрів України №560 від 16 травня 2024 року.

Як розповів правозахисник, відповідно до українського законодавства, комісія ТЦК та СП не має права відмовити у прийнятті документів разом із заявою на відстрочку від мобілізації.

"Згідно з Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, всі подані заяви та документи обов'язково підлягають реєстрації та розгляду. Комісія зобов'язана прийняти весь пакет документів, який передбачено цим Порядком, і не може відмовити у його прийнятті", — пояснює фахівець.

Данило Гончаренко наголосив, коли виникають ситуації, у яких військовозобов'язаній особі неправомірно відмовляють у прийнятті заяви або документів, вона має право повторно подати заяву за допомогою адвокатів або оскаржити таку відмову в суді.

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