Деяких медиків позбавлятимуть бронювання та мобілізуватимуть

Бойові медики. Фото ілюстративне: armyinform.com

Деякі медики в Україні можуть утратити бронювання та потрапити на фронт. Таке розбронювання відбуватиметься в разі запиту від Міноборони та Командування медичних сил щодо потреб в тих чи інших фахівцях-медиках.

Про це в четвер, 6 лютого, повідомили в МОЗ.

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Після запиту від оборонного відомства та Командування медичних сил МОЗ спільно із департаментами охорони здоров'я проводитиме відповідні консультації та формуватиме списки необхідних медпрацівників. Процес організують таким чином, щоб цивільні медичні заходи також могли повноцінно функціонувати.

Запит на розбронювання подаватимуть у "Дії" керівники медичних закладів. Після позбавлення "броні" медиків призначатимуть на медичні посади у війську. Контракт на військову службу з ними укладатимуть на рік.

"Рішення про розбронювання медиків мають ухвалюватися з урахуванням реальних потреб у фахівцях того чи іншого профілю. Важливо зберігати баланс, щоб медична система працювала ефективно і для фронту, і для тилу", — наголосив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Нагадаємо, право на бронювання від мобілізації надали ще одній категорії військовозобов'язаних українців. Йдеться про представників теплокомпаній, водоканалів та управління відходами.

Раніше двом галузям надали можливість бронювати 100% працівників. Так привілеї стосуватимуться представників Спеціальної антикорупційної прокуратури та медичні працівники.