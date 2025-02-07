Некоторых медиков будут лишать бронирования и мобилизовать

Боевые медики. Фото иллюстративное: armyinform.com

Некоторые медики в Украине могут потерять бронирование и попасть на фронт. Такое разбронирование будет происходить в случае запроса от Минобороны и Командования медицинских сил касательно нужды в тех или иных специалистах-медиках.

Об этом в четверг, 6 февраля, сообщили в МОЗ.

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После запроса от оборонного ведомства и Командования медицинских сил Минздрав совместно с департаментами здравоохранения будет проводить соответствующие консультации и формировать списки необходимых медработников. Процесс организуют таким образом, чтобы гражданские медицинские мероприятия также могли полноценно функционировать.

Запрос на разбронирование будут подавать в "Дії" руководители медицинских учреждений. После лишения "брони" медиков будут назначать на медицинские должности в армии. Контракт на военную службу с ними будут заключать на год.

"Решение о разбронировании медиков должны приниматься с учетом реальных потребностей в специалистах того или иного профиля. Важно сохранять баланс, чтобы медицинская система работала эффективно и для фронта, и для тыла", — подчеркнул министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Напомним, право на бронирование от мобилизации предоставили еще одной категории военнообязанных украинцев. Речь идет о представителях теплокомпаний, водоканалов и управления отходами.

Ранее двум отраслям предоставили возможность бронировать 100% работников. Так привилегии будут касаться представителей Специальной антикоррупционной прокуратуры и медицинских работников.