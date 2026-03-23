Деяких студентів в Україні можуть мобілізувати

Студент. Фото ілюстративне: istock.com

В умовах загальної мобілізації студенти віком від 25 років мають право на відстрочку. Щоправда, таку привілею надають не всім.

Новини.LIVE розповідає, яких правил має дотримуватися здобувач освіти, аби отримати відтермінування призову.

Кому зі студентів надають відстрочку

Право на відстрочку мають ті, хто:

здобуває наступний рівень освіти: уперше вступив на бакалаврат або магістратуру;

має підтверджені в Єдиній державній електронній базі з питань освіти дані про зарахування та навчання;

не проходить підготовку за військовими або оборонними спеціальностями.

Основним документом, який підтверджує право на відстрочку, є довідка з Єдиної державної електронної бази з питань освіти. Важливо вчасно звернутися для оформлення відстрочки, адже наявність довідки не звільняє чоловіка призовного віку від обов'язку ставати на військовий облік до ТЦК та СП.

