Некоторых студентов в Украине могут мобилизовать

Дата публикации 23 марта 2026 04:30
Студент. Фото иллюстративное: istock.com

В условиях общей мобилизации студенты в возрасте от 25 лет имеют право на отсрочку. Правда, такую привилегию предоставляют не всем.

Новини.LIVE рассказывает, каких правил должен придерживаться соискатель образования, чтобы получить отсрочку призыва.

Кому из студентов предоставляют отсрочку

Право на отсрочку имеют те, кто:

  • получает следующий уровень образования: впервые поступил на бакалавриат или магистратуру;
  • имеет подтвержденные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования данные о зачислении и обучении;
  • не проходит подготовку по военным или оборонным специальностям.

Основным документом, подтверждающим право на отсрочку, является справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Важно вовремя обратиться для оформления отсрочки, ведь наличие справки не освобождает мужчину призывного возраста от обязанности становиться на воинский учет в ТЦК и СП.

Ранее стало известно, что мобилизовать могут даже граждан, которым еще не исполнилось 25 лет. Речь идет о тех, кого ВВК признавала ограниченно пригодными к службе.

Также мы сообщали, что мобилизованные могут стать офицерами. Для этого им надо пройти курсы профессионального военного образования.

студенты мобилизация отсрочка
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
