Некоторых студентов в Украине могут мобилизовать

В условиях общей мобилизации студенты в возрасте от 25 лет имеют право на отсрочку. Правда, такую привилегию предоставляют не всем.

Новини.LIVE рассказывает, каких правил должен придерживаться соискатель образования, чтобы получить отсрочку призыва.

Кому из студентов предоставляют отсрочку

Право на отсрочку имеют те, кто:

получает следующий уровень образования: впервые поступил на бакалавриат или магистратуру;

имеет подтвержденные в Единой государственной электронной базе по вопросам образования данные о зачислении и обучении;

не проходит подготовку по военным или оборонным специальностям.

Основным документом, подтверждающим право на отсрочку, является справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования. Важно вовремя обратиться для оформления отсрочки, ведь наличие справки не освобождает мужчину призывного возраста от обязанности становиться на воинский учет в ТЦК и СП.

