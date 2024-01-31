Кого из украинцев хотят освободить от мобилизации — новый законопроект

Отсрочка от военной службы в Украине. Коллаж Новини.LIVE

Как известно, недавно Кабинетом министров Украины был подан новый законопроект в Верховную Раду по мобилизации. В нем, в частности, указан перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу.

Соответствующий текст проекта закона №10449 обнародован на официальном сайте ВРУ.

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Так, согласно новому документу, в течение двух лет мобилизации в ряды ВСУ не подлежат военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас в связи с истечением срока военной службы. Однако они имеют право быть призваны на военную службу по собственному желанию.

Также мобилизации не подлежат граждане, которые проходили военную службу и были уволены со службы в запас в связи с освобождением из плена. Но они также могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Призову на военную службу во время мобилизации, на особый период, также не подлежат получатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной формам получения образования.

И те, кто получает уровень образования, который выше ранее полученного без учета специальности (профессии), интерны, докторанты, педагогические работники учреждений профессионального высшего образования.

Кроме того, некоторые новые категории украинцев могут получить отсрочку. В частности, те, кто были уволены со срочной военной службы во время действия военного положения. Отсрочка будет действовать шесть месяцев.

Ранее мы сообщали, что в новом законопроекте предлагается снизить призывной возраст мужчин.

Напомним, мы писали, кто из украинцев, находящихся за границей, должен стать на военный учет.

Также мы информировали, что Кабмин предлагает изымать транспортные средства в пользу ВСУ.