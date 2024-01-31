У новому законопроєкті про мобілізацію знизили призовний вік — деталі

Українські військові. Фото: Генштаб

Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію вчора, 30 січня. У ньому пропонують знизити призовний вік військовозобов'язаних.

Про це йдеться в тексті законопроєкту.

Читайте також:

Зниження призовного віку чоловіків

Так, в Україні змінять призовний вік із 27 до 25 років, а на ухилянтів будуть накладати обмеження через суд.

Зазначається, що ТЦК може звернутися до суду для накладення на військовозобов'язаного таких обмежень:

накладення арешту на банківські рахунки та цінності в банках;

обмеження на виїзд за кордон України;

обмеження прав на керування транспортним засобом.

Також у законопроєкті пропонують скасувати строкову службу та запровадити базову військову підготовку.

Водночас добровольці матимуть відстрочку на два місяці для вирішення своїх питань і підготовки до мобілізації.

Що стосується людей з інвалідністю — всі групи будуть звільнені від служби.



Крім того, оновити дані про військовозобов'язаного можна онлайн або через ЦНАП.

Скриншот тексту законопроєкту

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у новому законопроєкті про мобілізацію запропонував Верховній Раді внести деякі зміни. Зокрема, вони стосуватимуться чоловіків, які виїхали за кордон.

Крім того, народний депутат від партій "Слуга народу" вважає, що офіційного "відкупу" у новому законопроєкті про мобілізацію не передбачається. За його словами, ні уряд, ні президент не підуть на такий крок.