У новому законопроєкті про мобілізацію знизили призовний вік — деталі
Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію вчора, 30 січня. У ньому пропонують знизити призовний вік військовозобов'язаних.
Про це йдеться в тексті законопроєкту.
Зниження призовного віку чоловіків
Так, в Україні змінять призовний вік із 27 до 25 років, а на ухилянтів будуть накладати обмеження через суд.
Зазначається, що ТЦК може звернутися до суду для накладення на військовозобов'язаного таких обмежень:
- накладення арешту на банківські рахунки та цінності в банках;
- обмеження на виїзд за кордон України;
- обмеження прав на керування транспортним засобом.
Також у законопроєкті пропонують скасувати строкову службу та запровадити базову військову підготовку.
Водночас добровольці матимуть відстрочку на два місяці для вирішення своїх питань і підготовки до мобілізації.
Що стосується людей з інвалідністю — всі групи будуть звільнені від служби.
Крім того, оновити дані про військовозобов'язаного можна онлайн або через ЦНАП.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів у новому законопроєкті про мобілізацію запропонував Верховній Раді внести деякі зміни. Зокрема, вони стосуватимуться чоловіків, які виїхали за кордон.
Крім того, народний депутат від партій "Слуга народу" вважає, що офіційного "відкупу" у новому законопроєкті про мобілізацію не передбачається. За його словами, ні уряд, ні президент не підуть на такий крок.
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