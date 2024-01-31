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У новому законопроєкті про мобілізацію знизили призовний вік — деталі

31 січня 2024 08:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У новому законопроєкті про мобілізацію знизили призовний вік — деталі
Українські військові. Фото: Генштаб
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроєкту про мобілізацію вчора, 30 січня. У ньому пропонують знизити призовний вік військовозобов'язаних.

Про це йдеться в тексті законопроєкту.

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Так, в Україні змінять призовний вік із 27 до 25 років, а на ухилянтів будуть накладати обмеження через суд.

Зазначається, що ТЦК може звернутися до суду для накладення на військовозобов'язаного таких обмежень:

  • накладення арешту на банківські рахунки та цінності в банках;
  • обмеження на виїзд за кордон України;
  • обмеження прав на керування транспортним засобом.

Також у законопроєкті пропонують скасувати строкову службу та запровадити базову військову підготовку. 

Водночас добровольці матимуть відстрочку на два місяці для вирішення своїх питань і підготовки до мобілізації.

Що стосується людей з інвалідністю — всі групи будуть звільнені від служби.

Крім того, оновити дані про військовозобов'язаного можна онлайн або через ЦНАП.

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Скриншот тексту законопроєкту

Нагадаємо, що Кабінет міністрів у новому законопроєкті про мобілізацію запропонував Верховній Раді внести деякі зміни. Зокрема, вони стосуватимуться чоловіків, які виїхали за кордон.

Крім того, народний депутат від партій "Слуга народу" вважає, що офіційного "відкупу" у новому законопроєкті про мобілізацію не передбачається. За його словами, ні уряд, ні президент не підуть на такий крок.

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чоловіки

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