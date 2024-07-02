База розшуку Армор — які дані про українців зберігає та чи можна їх видалити

Військовий працює у штабі. Фото: armyinform.com

"Армор" — спеціальна база розшуку Міністерства внутрішніх справ, що, зокрема, містить інформацію про українців, які порушили військовий облік. Завдяки цій електронній системі патрульна поліція може швидко перевірити, чи є людина порушником закону.

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Які саме дані містить "Армор", як людина опиняється у базі та чи можна видалити інформацію, розповідаємо далі в матеріалі.

Як вносяться дані до бази "Армор" — алгоритм

До бази розшуку може потрапити кожна людина, якщо вона спричинить якесь адміністративне порушення, або це буде постанова поліції, або це буде рішення через суд.

Як вже зазначалося вище, до бази розшуку також можуть потрапити особи, які порушили військовий облік. Інформація про таких осіб вноситься за таким алгоритмом:

Чоловік порушує військовий облік. Працівники ТЦК та СП надають розпорядження представникам поліції щодо внесення до бази інформації про порушника. Поліція вносить дані про особу, яка здійснила адміністративне правопорушення, до бази розшуку "Армор".

Кого можуть подати у розшук

До бази розшуку "Армор" потрапляють військовозобовʼязані громадяни України, які:

не оновили дані для ТЦК та СП (дані можна оновити у ТЦК, ЦНАП, застосунку Резерв+);

не зʼявилися в ТЦК за повісткою.

Проте важливо зауважити, що у разі відсутності адміністративних правопорушень поліція не має достатніх правових підстав внести військовозобовʼязаного, призовника, резервіста чи жінку-медика до відповідної бази.

Чи можна видалити інформацію з бази "Армор" та хто має право це зробити

Відомості у базі розшуку дозволяють дізнатися максимум фактів про особу, яку перевіряють: реєстрація транспортних засобів, усі порушення, сплачені та не сплачені штрафи тощо.

Інформацію про військовозобовʼязану особу можуть видалити з бази розшуку "Армор", якщо проти неї не було складено постанову про притягнення до відповідальності за ухиляння від мобілізації.

Для цього особа повинна самостійно отримати відповідь від ТЦК та СП про те, що стосовно неї не складався протокол та не виносилась постанова за ст.210-1 КУпАП, сформувавши лист/скаргу щодо її виключення з переліку осіб, стосовно яких були передані відомості до поліції з метою розшуку та адміністративного затримання, як "ухилянта".

У випадку ігнорування листів/скарг, є сенс розглянути можливість звернення до суду із відповідними вимогами, а також притягнення до дисциплінарної відповідальності осіб, що незаконно включили вас до бази "Армор".

Які штрафи передбачені для ухилянтів

Військовозобов'язана особа порушила правила ведення військового обліку, а саме:

не з'явилася до ТЦК за повісткою;

ухилилася від постановки на облік;

несвоєчасно оновила дані в ТЦК.

У такому разі на неї чекає адміністративне покарання у вигляді штрафу. Розмір штрафу від 17 тис. до 34 тис. грн.

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