База розыска Армор — какие данные об украинцах хранит и можно ли удалить их

Военный работает в штабе. Фото: armyinform.com

"Армор" — специальная база розыска Министерства внутренних дел, которая, в частности, содержит информацию об украинцах, нарушивших военный учет. Благодаря данной электронной системе патрульная полиция может быстро проверить, является ли человек нарушителем закона.

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Какие данные содержит Армор, как человек оказывается в базе и можно ли удалить информацию, рассказываем далее в материале.

Как вносятся данные в базу "Армор" — алгоритм

В базу розыска может попасть каждый человек, если он совершил какое-то административное нарушение, или это будет постановление полиции, или это будет решение через суд.

Как уже отмечалось выше, в базу розыска также могут попасть лица, нарушившие военный учет. Информация о таких лицах вносится по следующему алгоритму:

Мужчина нарушает военный учет. Работники ТЦК и СП предоставляют распоряжение представителям полиции о внесении в базу информации о нарушителе. Полиция вносит данные о лице, совершившем административное правонарушение в базу розыска "Армор.

Кого могут подать в розыск

В базу розыска "Армор" попадают военнообязанные граждане Украины, которые:

не обновили данные для ТЦК и СП (данные можно обновить в ТЦК, ЦПАУ, приложении Резерв+);

не явились в ТЦК за повесткой.

Однако важно отметить, что в случае отсутствия административных правонарушений полиция не имеет достаточных правовых оснований внести военнообязанного, призывника, резервиста или женщину-медика в соответствующую базу.

Можно ли удалить информацию из базы Армор и кто имеет право это сделать

Сведения в базе розыска позволяют узнать максимум фактов о проверяемом лице: регистрация транспортных средств, все нарушения, уплаченные и неуплаченные штрафы и т.д.

Информацию о военнообязанном лице могут удалить из базы розыска "Армор", если против него не было составлено постановление о привлечении к ответственности за уклонение от мобилизации.

Для этого лицо должно самостоятельно получить ответ от ТЦК и СП о том, что в отношении его не составлялся протокол и не выносилось постановление по ст. 210-1 КУоАП, сформировав письмо/жалобу относительно его исключения из перечня лиц, в отношении которых были переданы сведения в полицию с целью розыска и административного задержания, как "уклониста".

В случае игнорирования писем/жалоб есть смысл рассмотреть возможность обращения в суд с соответствующими требованиями, а также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, незаконно включивших вас в базу Армор.

Какие штрафы предусмотрены для уклонистов

Военнообязанное лицо нарушило правила ведения военного учета, а именно:

не явилось в ТЦК за повесткой;

уклонилось от постановки на учет;

несвоевременно обновило данные в ТЦК.

В таком случае его ждет административное наказание в виде штрафа. Размер штрафа от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

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