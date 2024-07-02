База розыска Армор — какие данные об украинцах хранит и можно ли удалить их

Некоторых украинцев вносят в базу Армор — какие данные содержит и можно ли удалить
"Армор" — специальная база розыска Министерства внутренних дел, которая, в частности, содержит информацию об украинцах, нарушивших военный учет. Благодаря данной электронной системе патрульная полиция может быстро проверить, является ли человек нарушителем закона.
Какие данные содержит Армор, как человек оказывается в базе и можно ли удалить информацию, рассказываем далее в материале.
Как вносятся данные в базу "Армор" — алгоритм
В базу розыска может попасть каждый человек, если он совершил какое-то административное нарушение, или это будет постановление полиции, или это будет решение через суд.
Как уже отмечалось выше, в базу розыска также могут попасть лица, нарушившие военный учет. Информация о таких лицах вносится по следующему алгоритму:
- Мужчина нарушает военный учет.
- Работники ТЦК и СП предоставляют распоряжение представителям полиции о внесении в базу информации о нарушителе.
- Полиция вносит данные о лице, совершившем административное правонарушение в базу розыска "Армор.
Кого могут подать в розыск
В базу розыска "Армор" попадают военнообязанные граждане Украины, которые:
- не обновили данные для ТЦК и СП (данные можно обновить в ТЦК, ЦПАУ, приложении Резерв+);
- не явились в ТЦК за повесткой.
Однако важно отметить, что в случае отсутствия административных правонарушений полиция не имеет достаточных правовых оснований внести военнообязанного, призывника, резервиста или женщину-медика в соответствующую базу.
Можно ли удалить информацию из базы Армор и кто имеет право это сделать
Сведения в базе розыска позволяют узнать максимум фактов о проверяемом лице: регистрация транспортных средств, все нарушения, уплаченные и неуплаченные штрафы и т.д.
Информацию о военнообязанном лице могут удалить из базы розыска "Армор", если против него не было составлено постановление о привлечении к ответственности за уклонение от мобилизации.
Для этого лицо должно самостоятельно получить ответ от ТЦК и СП о том, что в отношении его не составлялся протокол и не выносилось постановление по ст. 210-1 КУоАП, сформировав письмо/жалобу относительно его исключения из перечня лиц, в отношении которых были переданы сведения в полицию с целью розыска и административного задержания, как "уклониста".
В случае игнорирования писем/жалоб есть смысл рассмотреть возможность обращения в суд с соответствующими требованиями, а также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, незаконно включивших вас в базу Армор.
Какие штрафы предусмотрены для уклонистов
Военнообязанное лицо нарушило правила ведения военного учета, а именно:
- не явилось в ТЦК за повесткой;
- уклонилось от постановки на учет;
- несвоевременно обновило данные в ТЦК.
В таком случае его ждет административное наказание в виде штрафа. Размер штрафа от 17 тыс. до 34 тыс. грн.
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