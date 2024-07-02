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Некоторых украинцев вносят в базу Армор — какие данные содержит и можно ли удалить

2 июля 2024 21:10
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Любомир Кучер
Редактор
База розыска Армор — какие данные об украинцах хранит и можно ли удалить их
Военный работает в штабе. Фото: armyinform.com
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

"Армор" — специальная база розыска Министерства внутренних дел, которая, в частности, содержит информацию об украинцах, нарушивших военный учет. Благодаря данной электронной системе патрульная полиция может быстро проверить, является ли человек нарушителем закона.

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Какие данные содержит Армор, как человек оказывается в базе и можно ли удалить информацию, рассказываем далее в материале.

Как вносятся данные в базу "Армор" — алгоритм

В базу розыска может попасть каждый человек, если он совершил какое-то административное нарушение, или это будет постановление полиции, или это будет решение через суд.

Как уже отмечалось выше, в базу розыска также могут попасть лица, нарушившие военный учет. Информация о таких лицах вносится по следующему алгоритму:

  1. Мужчина нарушает военный учет.
  2. Работники ТЦК и СП предоставляют распоряжение представителям полиции о внесении в базу информации о нарушителе.
  3. Полиция вносит данные о лице, совершившем административное правонарушение в базу розыска "Армор.

Кого могут подать в розыск

В базу розыска "Армор" попадают военнообязанные граждане Украины, которые:

  • не обновили данные для ТЦК и СП (данные можно обновить в ТЦК, ЦПАУ, приложении Резерв+);
  • не явились в ТЦК за повесткой.

Однако важно отметить, что в случае отсутствия административных правонарушений полиция не имеет достаточных правовых оснований внести военнообязанного, призывника, резервиста или женщину-медика в соответствующую базу.

Можно ли удалить информацию из базы Армор и кто имеет право это сделать

Сведения в базе розыска позволяют узнать максимум фактов о проверяемом лице: регистрация транспортных средств, все нарушения, уплаченные и неуплаченные штрафы и т.д.

Информацию о военнообязанном лице могут удалить из базы розыска "Армор", если против него не было составлено постановление о привлечении к ответственности за уклонение от мобилизации.

Для этого лицо должно самостоятельно получить ответ от ТЦК и СП о том, что в отношении его не составлялся протокол и не выносилось постановление по ст. 210-1 КУоАП, сформировав письмо/жалобу относительно его исключения из перечня лиц, в отношении которых были переданы сведения в полицию с целью розыска и административного задержания, как "уклониста".

В случае игнорирования писем/жалоб есть смысл рассмотреть возможность обращения в суд с соответствующими требованиями, а также привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, незаконно включивших вас в базу Армор.

Какие штрафы предусмотрены для уклонистов

Военнообязанное лицо нарушило правила ведения военного учета, а именно:

  • не явилось в ТЦК за повесткой;
  • уклонилось от постановки на учет;
  • несвоевременно обновило данные в ТЦК.

В таком случае его ждет административное наказание в виде штрафа. Размер штрафа от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

 

Ранее мы писали, что делать, если в приложении "Резерв+" у вас появился статус "нуждается в уточнении".

Напомним, мы информировали, какое ожидает наказание военнообязанного, предоставившего фейковый адрес в "Резерв+".

Также мы сообщали, нужно ли нести справку о несудимости в ТЦК, если в "Резерв+" появился статус "в розыске".

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