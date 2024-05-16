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Деяких українців змусять надати військово-обліковий документ під час перетину кордону — деталі

16 травня 2024 18:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Виїзд чоловіків за кордон — які документи потрібно показувати прикордонникам
Перевірка громадянина на кордоні. Фото: "Укрінформ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Державна прикордонна служба України з 18 травня перевірятиме наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян під час перетину кордону. Людям радять при плануванні виїзду уточнити свої дані у ТЦК та СП, а також внести інформацію про отримання відстрочки у свій документ.

Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у четвер, 16 травня.

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Військово-обліковий документ під час перетину кордону

Відповідно до норм законодавства, у період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу.

До категорії громадян, які повинні будуть надавати військово-обліковий документ під час перетину кордону, належать: 

  • заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;
  • визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;
  • на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
  • які самостійно виховують дитину;
  • які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військово служби;
  • а також інші категорії осіб, визначені ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Перетин кордону для чоловіків з 18 травня
Допис ДПСУ. Фото: t.me/DPSUkr
Які документи потрібні чоловікам для перетину кордону
Допис ДПСУ. Фото: t.me/DPSUkr

Категорії громадян, які не підлягатимуть обов'язковій перевірці військово-облікових документів: 

  • особи з інвалідністю;
  • ті, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
  • водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
  • визначені за окремими посадами та державної служби;
  • працівники підприємств залізничного транспорту і як відносяться до морської та авіаційної галузі та ін.
Виїзд чоловіків за кордон — кому не потрібно показувати військово-облікові документи
Допис ДПСУ. Фото: t.me/DPSUkr
Виїзд українських чоловіків за кордон
Допис ДПСУ. Фото: t.me/DPSUkr

Нагадаємо, українські прикордонники затримали біля кордону з Румунією четверо чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з країни. Ухилянтів побачили неподалік українського КПП "Порубне". 

Також близько 11 тисяч українських чоловіків призовного віку втекли з України до Румунії з 24 лютого 2022 року. Усі вони просять захисту в румунської влади і кажуть, що не хочуть йти на війну.

війна
кордон
українці
Україна
мобілізація
документи

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