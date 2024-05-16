Виїзд чоловіків за кордон — які документи потрібно показувати прикордонникам

Деяких українців змусять надати військово-обліковий документ під час перетину кордону — деталі
Державна прикордонна служба України з 18 травня перевірятиме наявність військово-облікового документа в окремих категорій громадян під час перетину кордону. Людям радять при плануванні виїзду уточнити свої дані у ТЦК та СП, а також внести інформацію про отримання відстрочки у свій документ.
Про це повідомила пресслужба Держприкордонслужби у Telegram у четвер, 16 травня.
Військово-обліковий документ під час перетину кордону
Відповідно до норм законодавства, у період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу.
До категорії громадян, які повинні будуть надавати військово-обліковий документ під час перетину кордону, належать:
- заброньовані на період мобілізації та на воєнний час;
- визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;
- на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- які самостійно виховують дитину;
- які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військово служби;
- а також інші категорії осіб, визначені ст. 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Категорії громадян, які не підлягатимуть обов'язковій перевірці військово-облікових документів:
- особи з інвалідністю;
- ті, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
- водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
- визначені за окремими посадами та державної служби;
- працівники підприємств залізничного транспорту і як відносяться до морської та авіаційної галузі та ін.
Нагадаємо, українські прикордонники затримали біля кордону з Румунією четверо чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з країни. Ухилянтів побачили неподалік українського КПП "Порубне".
Також близько 11 тисяч українських чоловіків призовного віку втекли з України до Румунії з 24 лютого 2022 року. Усі вони просять захисту в румунської влади і кажуть, що не хочуть йти на війну.
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