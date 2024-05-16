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Некоторых украинцев заставят предоставить военно-учетный документ при пересечении границы — детали

16 мая 2024 18:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Выезд мужчин за границу — какие документы нужно показывать пограничникам
Проверка гражданина на границе. Фото: "Укринформ"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Государственная пограничная служба Украины с 18 мая будет проверять наличие военно-учетного документа в отдельных категорий граждан при пересечении границы. Людям советуют при планировании выезда уточнить свои данные в ТЦК и СП, а также внести информацию о получении отсрочки в свой документ.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в четверг, 16 мая.

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Военно-учетный документ при пересечении границы

Согласно нормам законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

К категории граждан, которые должны будут предоставлять военно-учетный документ при пересечении границы, относятся:

  • забронированы на период мобилизации и на военное время;
  • признанные в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;
  • которые самостоятельно воспитывают ребенка;
  • имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военно службы;
  • а также другие категории лиц, определенные ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".
Пересечение границы для мужчин с 18 мая
Пост ГПСУ. Фото: t.me/DPSUkr
Какие документы нужны мужчинам для пересечения границы
Пост ГПСУ. Фото: t.me/DPSUkr

Категории граждан, не подлежащих обязательной проверке военно-учетных документов:

  • лица с инвалидностью;
  • те, которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;
  • водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров;
  • определенные по отдельным должностям и государственной службы;
  • работники предприятий железнодорожного транспорта и как относятся к морской и авиационной отрасли и др.
Выезд мужчин за границу - кому не нужно показывать военно-учетные документы
Пост ГПСУ. Фото: t.me/DPSUkr
Выезд украинских мужчин за границу
Пост ГПСУ. Фото: t.me/DPSUkr

Напомним, украинские пограничники задержали у границы с Румынией четверо мужчин, пытавшихся незаконно уехать из страны. Уклонистов увидели недалеко от украинского КПП "Порубное".

Также около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию с 24 февраля 2022 года. Все они просят защиты у румынских властей и говорят, что не хотят идти на войну.

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Украина
мобилизация
документы

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