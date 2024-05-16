Выезд мужчин за границу — какие документы нужно показывать пограничникам

Проверка гражданина на границе. Фото: "Укринформ"

Государственная пограничная служба Украины с 18 мая будет проверять наличие военно-учетного документа в отдельных категорий граждан при пересечении границы. Людям советуют при планировании выезда уточнить свои данные в ТЦК и СП, а также внести информацию о получении отсрочки в свой документ.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в Telegram в четверг, 16 мая.

Читайте также:

Военно-учетный документ при пересечении границы

Согласно нормам законодательства в период действия военного положения или проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

К категории граждан, которые должны будут предоставлять военно-учетный документ при пересечении границы, относятся:

забронированы на период мобилизации и на военное время;

признанные в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

которые самостоятельно воспитывают ребенка;

имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военно службы;

а также другие категории лиц, определенные ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Пост ГПСУ. Фото: t.me/DPSUkr

Пост ГПСУ. Фото: t.me/DPSUkr

Категории граждан, не подлежащих обязательной проверке военно-учетных документов:

лица с инвалидностью;

те, которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров;

определенные по отдельным должностям и государственной службы;

работники предприятий железнодорожного транспорта и как относятся к морской и авиационной отрасли и др.

Пост ГПСУ. Фото: t.me/DPSUkr

Пост ГПСУ. Фото: t.me/DPSUkr

Напомним, украинские пограничники задержали у границы с Румынией четверо мужчин, пытавшихся незаконно уехать из страны. Уклонистов увидели недалеко от украинского КПП "Порубное".

Также около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию с 24 февраля 2022 года. Все они просят защиты у румынских властей и говорят, что не хотят идти на войну.