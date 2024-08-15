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Деяких українців зобов'язали поновлювати відстрочку кожні 90 днів — що відомо

15 серпня 2024 21:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — кому необхідно поновлювати відстрочку кожні 90 днів
Військовозобов'язані чоловіки у ТЦК та СП. Скриншот з відео на Youtube
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Під час дії воєнного стану та загальної мобілізації військовозобов'язані чоловіки в Україні мають право оформити відстрочку від призову на військову службу на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений указом президента України. Зокрема, норма діє для військовозобов’язаних та резервістів на період їхнього навчання у вищому навчальному закладі. 

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Про це повідомив адвокат Андрій Карпенко на сайті b2bconsult.

Так, до правознавця звернулася одна з користувачок сайту. Вона розповіла, що її чоловік є військовозобов'язаним, але наразі навчається у виші на денній формі. Він отримує першу вищу освіту, бакалавра, облікові дані оновив, але ще не звертався за відстрочкою.

Жінка поцікавилася, на який термін зараз дають відстрочку за навчанням, оскільки чоловік планує влаштуватися офіційно на роботу.

Перш за все адвокат зазначив, що порядок надання відстрочки регламентує постанова Кабінету міністрів України №560, а підстави визначені ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Андрій Карпенко, що термін дії від призову за мобілізацією визначається у зв'язку з відповідними підставами. Щоразу, коли мобілізація продовжується указом президента, потрібно надіслати відповідну заяву до ТЦК та СП.

"Відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав, але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений Указом Президента України (90 днів — ред.). У разі продовження строку проведення мобілізації перевірка підстав у військовозобов’язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім підстав, зазначених у п. 2 ч. 1 п. 345 ч. 3 ст. 23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", здійснюється за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів", — пояснив правозахисник.

Андрій Карпенко звернув увагу на те, що чоловік є на військовому обліку в університеті. У разі потреби саме через виш представники ТЦК та СП можуть з ним спілкуватися.

"Офіційна робота у вашому випадку ніяк не вплине на можливість ТЦК та СП знайти вашого чоловіка. На період навчання ваш чоловік має право на відстрочку від мобілізації", — розповів він.

Раніше ми повідомляли, на який термін може надаватися відстрочка від мобілізації через перелом кінцівок або пальців. 

Нагадаємо, ми писали, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

Також ми інформували, хто втратить відстрочку у серпні 2024 року.

студенти мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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